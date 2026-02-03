Da li ostajete budni do kasno? Ljekari upozoravaju "noćne ptice" (Anketa)

Osobe, koje preferiraju aktivnosti u kasnim večernjim satima, mogu da budu izloženije problemima sa srcem, pokazuje istraživanje koje su sproveli naučnici iz bolnice Brigham and Women's Hospital i Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard.

Analiza je obuhvatila više od 300.000 ljudi i pokazala da "noćne ptice" imaju lošije opšte kardiovaskularno zdravlje u poređenju sa osobama koje imaju tipične navike spavanja.

Istraživači ističu da je glavni problem nesklad između individualnog cirkadijalnog ritma i društvenog dnevnog rasporeda. To otežava pridržavanje zdravog načina života, što može da dovede do povećanog rizika od srčanih bolesti. Ove bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu.

Američko kardiološko društvo razvilo je listu od osam ključnih faktora važnih za zdravlje srca. Među njima su:

redovna fizička aktivnost, izbjegavanje duvana, dovoljna količina sna, zdrava ishrana, kao i kontrola krvnog pritiska, holesterola, nivoa šećera u krvi i tjelesne mase.

Cirkadijalni ritam, odnosno biološki sat čovjeka, ne reguliše samo osjećaj pospanosti i budnosti, već utiče i na rad organa, srčani ritam, krvni pritisak, nivo hormona stresa i metabolizam. Svaka osoba ima drugačiji cirkadijalni ritam, zbog čega su neki ljudi aktivniji uveče, a drugi ujutru.

Ranija istraživanja su sugerisala da osobe koje preferiraju kasne sate aktivnosti, češće imaju nezdrave navike, poput pušenja ili niske fizičke aktivnosti. Sina Kianersi, koja je vodila najnovije istraživanje, ističe da "noćne ptice" imaju poteškoće u prilagođavanju svakodnevnom rasporedu, što negativno utiče na njihovo zdravlje.

U istraživanju su analizirani podaci iz britanske baze Biobank UK, koji obuhvataju više od 300.000 ljudi srednjeg i starijeg životnog doba. Oko 8 odsto učesnika izjasnilo se kao "noćne ptice", dok je jedna četvrtina spadala u grupu "ranoranilaca". Ostali ispitanici imali su prosječne navike u vezi sa snom i budnošću.

Veći rizik od srčanih bolesti

Tokom 14 godina praćenja, naučnici su primijetili da su "noćne ptice" imale 16 odsto veći rizik od prvog srčanog ili moždanog udara u poređenju sa osobama prosječnih navika. Posebno su žene iz ove grupe pokazivale lošije opšte kardiovaskularno zdravlje, uzimajući u obzir ispunjavanje osam ključnih preporuka Američkog kardiološkog društva.

Glavni faktori rizika kod "noćnih ptica" bili su nezdrave navike, poput pušenja, nedovoljnog sna i nepravilne ishrane. Kristen Knutson sa Univerziteta Northwestern, koautorka najnovijih kardioloških smjernica o cirkadijalnim ritmovima, naglašava da "noćne ptice" često moraju da se prilagođavaju rasporedu svijeta "ranoranilaca", što nije uvijek u skladu sa njihovim unutrašnjim satom.

Knutson objašnjava da problem ne obuhvata samo san, već i metabolizam. Organizam proizvodi insulin u određenim dijelovima dana, što utiče na način na koji se hrana prerađuje. "Noćne ptice" mogu da imaju poteškoće sa varenjem visokokaloričnog doručka koji se jede rano ujutru, kada njihov organizam biološki još uvijek "funkcioniše kao noću".

Stručnjaci preporučuju da, čak i ako nije moguće spavati idealnih sedam sati, treba održavati redovno vrijeme odlaska na spavanje i buđenja. To može da ima pozitivan uticaj na zdravlje srca.

