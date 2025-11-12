Zašto se budite umorni: Položaji sna koji hrane stres, a ne odmor

Pogledajte da li je vaš omiljeni položaj za spavanje na listi onih koji su jednaki jakom stresu.

Položaj spavanja utiče na kvalitet sna i stres.

Stresni položaji mogu da izazovu bol i ukočenost.

Spavanje na boku ili leđima podržava kičmu i opuštanje.

Kvalitetan san je ključan za vaše opšte zdravlje. Zapravo, odrasli bi trebalo da spavaju sedam sati svake noći, prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Ipak, kvalitet sna je jednako važan. Vaš dušek, posteljina, pidžama, pa i položaj u kojem spavate mogu da utiču na odmor, a dugoročno dovedu do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kortizol, poznat i kao hormon stresa, može negativno da utiče na ciklus spavanja i budnosti. Pogrešan položaj može da poremeti nivo kortizola i dodatno optereti tijelo. Pogledajte koji položaji mogu da budu znakovi hroničnog stresa, povišenog kortizola ili disbalansa u telu.

4 stresna položaja spavanja koja mogu da sabotiraju vaš san

"Stresni položaji spavanja stvaraju prekomjerni pritisak ili napetost na ključne dijelove tela poput vrata, ramena, donjeg dijela leđa ili kukova, umjesto da kičma odmara u prirodnom položaju. Kada je držanje tijela pogrešno satima, mišići i zglobovi su pod naponom, što može da izazove buđenja, ukočenost ili čak bol narednog dana", objašnjava dr Andrea Matsumura, specijalistkinja za medicinu sna u Sleep Goddess MD.

1. "Mumija"

Položaj mumije podrazumijeva spavanje s rukama sklopljenim i nogama veoma zategnutim, nalik na mumiju.

"Ovaj kruti položaj može da ograniči prirodno kretanje i rasterećenje zglobova tokom sna. Može da dovede do ukočenosti ramena i donjeg dijela leđa i ograniči duboko disanje dijafragmom, posebno ako ležite ravno na leđima bez podrške za koljena", ističe Matsumura.

2. "Penjanje na drvo"

Položaj penjača na drvo podrazumijeva jednu podignutu nogu i raširene ruke, kao da se penjete na drvo.

"Ovaj asimetrični položaj uvija kičmu i karlicu, stvarajući nejednak pritisak na zglobove. Vremenom može da optereti donji dio leđa, a ujutru izazove bol ili ukočenost", kaže Matsumura.

3. Fetalni položaj

Fetalni položaj je prilično čest.

"Iako može da bude prijatan, previše skupljanja može da ograniči disanje dijafragmom i stisne pluća i stomak, smanjujući protok kiseonika. Doprinosi napetosti u vratu ili donjem dijelu leđa", objašnjava Matsumura.

4. Grljenje jastuka

Grljenje jastuka podrazumijeva omotavanje obje ruke oko jastuka.

"Ovo može biti korisno ako je kičma u pravilnom položaju, ali previše grljenja može da izazove bol u ramenima i napetost u gornjem dijelu leđa", kaže Matsumura.

2 položaja niskog stresa za razmatranje

Ne postoji jedan položaj spavanja koji odgovara svima, ali postoje neki uobičajeni, manje stresni položaji koje možete da razmotrite za kvalitetan san, prema Matsumuri.

1. Spavanje na boku

Ako spavate na boku, pravilno poravnanje je ključno jer može da smanji hrkanje i održi disajne puteve otvorenim.

"Kada su pravilno poravnati uz podršku jastuka između koljena i ispod vrata, zadržava neutralnost kičme", objašnjava Matsumura.

2. Spavanje na leđima

Spavanje na leđima je najefikasnije uz podršku ispod koljena.

"Ovo smanjuje pritisak na zglobove, ravnomjerno raspoređuje tjelesnu težinu i sprečava naprezanje kičme".

