Tijelo traži još sna, kapci teški, a alarm odlažete? 5 savjeta da lako ustanete kad je napolju mrak

Sa dolaskom jesenjeg i zimskog perioda, rano ustajanje postaje pravi izazov. Napolju je još mrak, a tijelo traži još nekoliko sati sna.

Izvor: DimaBerlin/Shutterstock.com

Razlog teškog jutarnjeg buđenja krije se u našem cirkadijalnom ritmu - unutrašnjem biološkom satu koji signalizira tijelu kada da spava, a kada da bude budno. Kada sunce još nije izašlo, tijelo je u "režimu sna", a nagli zvuk budilnika može samo da pojača umor.

Međutim, postoje provjerene metoda koje mogu da vam pomognu da lakše ustajete i započnete dan sa energijom.

1. Pridržavajte se stalnog rasporeda spavanja

Ovo je jedan od najvažnijih savjeta. Mozak i hormonski sistem navikavaju se na određeni ritam - kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje. Neregularan san zbunjuje ove signale, pa ne možete da zaspite u pravo vrijeme ili se teško budite ujutru.

Savjeti:

Idite na spavanje i budite se otprilike u isto vrijeme, čak i vikendom.

Ako ste legli kasnije nego obično, vratite se u normalan ritam narednog dana.

Izbjegavajte previše spavanja poslije uobičajenog vremena buđenja, jer to zbunjuje unutrašnji sat.

Stalni režim spavanja poboljšava ne samo jutarnje buđenje, već i kvalitet sna i raspoloženje tokom dana.

2. Zaboravite na opciju "odloži"

Vjerovatno često mislite: "Još pet minuta...". Ipak, ti dodatni minuti mogu da pogoršaju vaše stanje. Kada zaspite poslije prvog zvuka budilnika, tijelo ulazi u novi ciklus sna koji se ne završava, što dovodi do povećane pospanosti i apatije.

Savjeti:

Podesite budilnik na realno vrijeme kada možete da ustanete.

Ustanite odmah nakon signala, čak i ako je teško. Vremenom će mozak početi da reaguje na budilnik kao na komandu za buđenje.

3. Osvijetlite svoj jutarnji prostor

Svjetlo je glavni signal za tijelo da je vrijeme za buđenje. Ako ustajete prije zore, koristite vještačko svjetlo.

Savjeti:

Nabavite budilnik sa funkcijom simulacije izlaska sunca. Svjetlo postepeno jača i nježno budi tijelo.

Nakon buđenja uključite jarko svjetlo. Svjetliji i plavi tonovi najbolje imitiraju prirodno jutro.

Svjetlosna terapija je efikasan metod borbe protiv zimske pospanosti i poremećaja cirkadijalnog ritma.

4. Stvorite udobnost u spavaćoj sobi

Prijatna temperatura olakšava buđenje. Ujutru se tijelo prirodno "zagrijava", a topli prostor pojačava efekat.

Savjeti:

Obezbijedite da soba bude topla, oko 20-22°C, približno 30 minuta prije budilnika.

Koristite tople čarape kako buđenje ne bi bilo povezano sa nelagodom.

5. Krećite se

Fizička aktivnost povećava energiju i olakšava buđenje. Takođe doprinosi dubokom snu, zbog čega jutarnje buđenje postaje prirodnije.

Savjeti:

15-30 minuta lagane vježbe ili joge je dovoljno za podizanje tonusa.

Pripremite sportsku odjeću prethodne večeri da smanjite trud ujutru.

Slušajte omiljeni podkast ili muziku tokom vježbe, što povećava motivaciju.

(Mondo)