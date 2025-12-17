Neodoljivi posni čupavci: Kada jednom napravite ove kokos kocke, svi će vas pitati za recept

Kada jednom napravite ove posne čupavce, svi će vas pitati za recept, jer niko neće moći da im odoli.
Miris čokolade i kokosa uvijek budi posebno raspoloženje, naročito u danima posta kada se svima jedu poslastice koje su i dozvoljene i neodoljive.
Posni čupavci su upravo takav kolač – mekan, sočan i bogatog ukusa, a pritom jednostavan za pripremu. Savršeni su za božićni post, ali se bez ikakvog problema mogu poslužiti i na slavi kao što je Sveti Nikola. Toliko su ukusni da ih rado jedu i oni koji ne poste, bez razmišljanja o sastojcima.
Sastojci:
Za biskvit:
- 30 kašika brašna
- 20 kašika šećera
- 25 kašika ulja
- 35 kašika vode
- 1 i po prašak za pecivo
Za sos i posip:
- 50 g kakaoa
- 150 g šećera
- 1 dl vode
- 50 g posne čokolade za kuvanje
- 200 g margarina
- 200 g kokosa
Priprema:
1. korak: Mješanje suvih sastojaka
U većoj činiji pomješati brašno i prašak za pecivo, pa dodati šećer i sjediniti suve sastojke.
Čupavci su još sočniji sutradan, pa ih možete pripremiti unapred. Ako želite bogatiji ukus, u glazuru možete dodati malo ruma ili vanilin šećera, a kokos zamjeniti mljevenim orasima ili lješnicima za drugačiju varijantu.
2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka
U posebnoj posudi izmešati ulje i vodu, zatim tu tečnost dodati u činiju sa brašnom. Sve dobro umutiti mikserom dok se ne dobije glatko testo.
3. korak: Pečenje kore
Smjesu sipati u podmazan pleh i peći u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, 15–20 minuta, dok blago ne porumeni. Proveriti čačkalicom da li je biskvit pečen, pa ostaviti da se ohladi.
4. korak: Kuvanje čokoladnog sosa
U šerpici pomješati kakao i šećer sa 1 dl vode i zagrijavati na tihoj vatri uz mješanje. Kada se masa sjedini, dodati posnu čokoladu i margarin, pa mješati dok se sve potpuno ne otopi i dobije glatka glazura.
5. korak: Umakanje u sos i valjanje u kokos
Ohlađen biskvit isjeći na kockice. Svaku kockicu kratko umočiti u mlaku čokoladni sos, a zatim uvaljati u kokos. Ređati na tacnu i ostaviti da se stegnu prije služenja.