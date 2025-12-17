logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neodoljivi posni čupavci: Kada jednom napravite ove kokos kocke, svi će vas pitati za recept

Neodoljivi posni čupavci: Kada jednom napravite ove kokos kocke, svi će vas pitati za recept

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Kada jednom napravite ove posne čupavce, svi će vas pitati za recept, jer niko neće moći da im odoli.

Recept za posne čupavce Izvor: Shutterstock

Miris čokolade i kokosa uvijek budi posebno raspoloženje, naročito u danima posta kada se svima jedu poslastice koje su i dozvoljene i neodoljive.

Posni čupavci su upravo takav kolač – mekan, sočan i bogatog ukusa, a pritom jednostavan za pripremu. Savršeni su za božićni post, ali se bez ikakvog problema mogu poslužiti i na slavi kao što je Sveti Nikola. Toliko su ukusni da ih rado jedu i oni koji ne poste, bez razmišljanja o sastojcima.

Sastojci:

  • Za biskvit:

  • 30 kašika brašna
  • 20 kašika šećera
  • 25 kašika ulja
  • 35 kašika vode
  • 1 i po prašak za pecivo

  • Za sos i posip:

  • 50 g kakaoa
  • 150 g šećera
  • 1 dl vode
  • 50 g posne čokolade za kuvanje
  • 200 g margarina
  • 200 g kokosa

Priprema:

1. korak: Mješanje suvih sastojaka

U većoj činiji pomješati brašno i prašak za pecivo, pa dodati šećer i sjediniti suve sastojke.

Dodatni savjeti:

Čupavci su još sočniji sutradan, pa ih možete pripremiti unapred. Ako želite bogatiji ukus, u glazuru možete dodati malo ruma ili vanilin šećera, a kokos zamjeniti mljevenim orasima ili lješnicima za drugačiju varijantu.

 2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka

U posebnoj posudi izmešati ulje i vodu, zatim tu tečnost dodati u činiju sa brašnom. Sve dobro umutiti mikserom dok se ne dobije glatko testo.

3. korak: Pečenje kore

Smjesu sipati u podmazan pleh i peći u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, 15–20 minuta, dok blago ne porumeni. Proveriti čačkalicom da li je biskvit pečen, pa ostaviti da se ohladi.

4. korak: Kuvanje čokoladnog sosa

U šerpici pomješati kakao i šećer sa 1 dl vode i zagrijavati na tihoj vatri uz mješanje. Kada se masa sjedini, dodati posnu čokoladu i margarin, pa mješati dok se sve potpuno ne otopi i dobije glatka glazura.

5. korak: Umakanje u sos i valjanje u kokos

Ohlađen biskvit isjeći na kockice. Svaku kockicu kratko umočiti u mlaku čokoladni sos, a zatim uvaljati u kokos. Ređati na tacnu i ostaviti da se stegnu prije služenja.

Pročitajte još

Tagovi

recepti Mondo kuhinja recept

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA