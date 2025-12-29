Slana torta sa rozen korama za svečanu trpezu: Najljepše predjelo za praznike, slave i rođendane

Napravite najljepše predjelo za svečanu trpezu po ovom receptu za slanu rozen tortu za praznike, slave i rođendane.

Izvor: Shutterstock

Tokom praznika, kada se kuća ispuni mirisima domaće hrane, a trpeza mora da izgleda bogato i primamljivo, svaka domaćica traži recepte koji su provjereni, jednostavni i sigurni.

Ova slana torta od rozen kora je upravo takva - lako se priprema, može da se napravi unaprijed i uviijek nestaje prva sa stola.

Savršena je za Novu godinu, Božić, slavu ili rođendan, jer kombinuje jednostavnu pripremu sa sastojcima koje svi volimo, a uz to izgleda lijepo bez mnogo muke.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: za 8-10 osoba

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme hlađenja: preko noći

Ukupno vrijeme pripreme: oko 12 sati

Težina: lako

Sastojci:

pakovanje slanih rozen kora

800 g kisele pavlake

200 g majoneza

250 g šunke

4 jajeta

150 g tvrdog sira

Priprema:

1. korak: Kuvanje jaja

Skuvajte jaja i ostavite ih da se potpuno ohlade. U međuvremenu izrendajte tvrdi sir, jaja, šunku i kisele krastavčiće.

2. korak: Pravljenje fila

U većoj činiji pomiješajte kiselu pavlaku i majonez dok ne dobijete ujednačen i gladak fil. Odvojte oko 350 g fila sa strane za završno premazivanje.

3. korak: Ređanje

Ređajte redom: rozen kora, fil, listići šunke, rozen kora, fil, rendana barena jaja, rozen kora, fil, šunka i tako dok ne potrošite sav materijal. Završite korom.

4. korak: Hlađenje

Tortu pokrijte providnom folijom ili krpom, stavite lagan teret (knjigu ili tepsiju) i ostavite da odstoji preko noći.

5. korak: Završnica

Na kraju tortu premažite sačuvanim filom i pospite rendanim sirom.