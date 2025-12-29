Slana torta sa rozen korama za svečanu trpezu: Najljepše predjelo za praznike, slave i rođendane

Napravite najljepše predjelo za svečanu trpezu po ovom receptu za slanu rozen tortu za praznike, slave i rođendane.
Tokom praznika, kada se kuća ispuni mirisima domaće hrane, a trpeza mora da izgleda bogato i primamljivo, svaka domaćica traži recepte koji su provjereni, jednostavni i sigurni.
Ova slana torta od rozen kora je upravo takva - lako se priprema, može da se napravi unaprijed i uviijek nestaje prva sa stola.
Savršena je za Novu godinu, Božić, slavu ili rođendan, jer kombinuje jednostavnu pripremu sa sastojcima koje svi volimo, a uz to izgleda lijepo bez mnogo muke.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: za 8-10 osoba
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme hlađenja: preko noći
Ukupno vrijeme pripreme: oko 12 sati
Težina: lako
Sastojci:
- pakovanje slanih rozen kora
- 800 g kisele pavlake
- 200 g majoneza
- 250 g šunke
- 4 jajeta
- 150 g tvrdog sira
Priprema:
1. korak: Kuvanje jaja
Skuvajte jaja i ostavite ih da se potpuno ohlade. U međuvremenu izrendajte tvrdi sir, jaja, šunku i kisele krastavčiće.
2. korak: Pravljenje fila
U većoj činiji pomiješajte kiselu pavlaku i majonez dok ne dobijete ujednačen i gladak fil. Odvojte oko 350 g fila sa strane za završno premazivanje.
3. korak: Ređanje
Ređajte redom: rozen kora, fil, listići šunke, rozen kora, fil, rendana barena jaja, rozen kora, fil, šunka i tako dok ne potrošite sav materijal. Završite korom.
4. korak: Hlađenje
Tortu pokrijte providnom folijom ili krpom, stavite lagan teret (knjigu ili tepsiju) i ostavite da odstoji preko noći.
5. korak: Završnica
Na kraju tortu premažite sačuvanim filom i pospite rendanim sirom.