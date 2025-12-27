Najljepša urnebes salata sa pečenim paprikama: Nezaobilazni prilog uz meso na prazničnoj trpezi

Saznajte kako da za praznike napravite najljepši i nezaobilazni prilog uz meso - urnebes salatu sa pečenim paprikama.
Na novogodišnjoj trpezi, pored pečenja, roštilja i bogatog mezetluka, uvijek se traži prilog koji će zaokružiti ukuse i dati punoću svakom zalogaju.
Urnebes salata sa pečenim paprikama upravo je takav dodatak - kremasta, aromatična i blago pikantna, sa izraženim ukusom sira i paprike.
Pravi se brzo, od jednostavnih sastojaka, a savršeno se slaže uz svinjetinu, piletinu i suhomesnate proizvode.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 6-8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja: 30 minuta (preporučeno)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g feta sira
- 2-3 kašike ulja
- 2 pečene crvene paprike, sitno iseckane
- 3 kašičice mljevene slatke aleve paprike
- 1-2 kašičice tucane ljute paprike (po ukusu)
- 3 čena bijelog luka, sitno sjeckana
- so po potrebi
- svjež peršun za posipanje
Priprema:
1. korak: Gnječenje sira
Sir stavite u dublju činiju i viljuškom ga dobro izgnječite kako biste dobili ujednačenu teksturu. Postepeno dodajte dve kašike ulja i nastavite miješanje dok ne postane kremast.
Urnebes salata je najukusnija kada odstoji u frižideru barem pola sata, kako bi se ukusi povezali. Ako volite blažu varijantu, smanjite količinu ljute paprike, a za izraženiju aromu možete dodati još malo pečene paprike.
2. korak: Dodavanje paprika
Umiješajte sitno seckanu pečenu papriku, alevu papriku, tucanu slatku i ljutu papriku.
3. korak: Prženje bijelog luka i dodavanje u salatu
Sitno sjeckani bijeli luk kratko propržite na malo ulja, tek da pusti aromu, pa ga odmah dodajte u salatu. Sve sastojke dobro sjedinite, probajte i po potrebi dodatno začinite.
4. korak: Serviranje
Prije serviranja pospite svježim, sitno sjeckanim peršunom.