Najljepša urnebes salata sa pečenim paprikama: Nezaobilazni prilog uz meso na prazničnoj trpezi

Saznajte kako da za praznike napravite najljepši i nezaobilazni prilog uz meso - urnebes salatu sa pečenim paprikama.

Izvor: Shutterstock

Na novogodišnjoj trpezi, pored pečenja, roštilja i bogatog mezetluka, uvijek se traži prilog koji će zaokružiti ukuse i dati punoću svakom zalogaju.

Urnebes salata sa pečenim paprikama upravo je takav dodatak - kremasta, aromatična i blago pikantna, sa izraženim ukusom sira i paprike.

Pravi se brzo, od jednostavnih sastojaka, a savršeno se slaže uz svinjetinu, piletinu i suhomesnate proizvode.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 6-8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: 30 minuta (preporučeno)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g feta sira

2-3 kašike ulja

2 pečene crvene paprike, sitno iseckane

3 kašičice mljevene slatke aleve paprike

1-2 kašičice tucane ljute paprike (po ukusu)

3 čena bijelog luka, sitno sjeckana

so po potrebi

svjež peršun za posipanje

Priprema:

1. korak: Gnječenje sira

Sir stavite u dublju činiju i viljuškom ga dobro izgnječite kako biste dobili ujednačenu teksturu. Postepeno dodajte dve kašike ulja i nastavite miješanje dok ne postane kremast.

Dodatni savjet: Urnebes salata je najukusnija kada odstoji u frižideru barem pola sata, kako bi se ukusi povezali. Ako volite blažu varijantu, smanjite količinu ljute paprike, a za izraženiju aromu možete dodati još malo pečene paprike.

2. korak: Dodavanje paprika

Umiješajte sitno seckanu pečenu papriku, alevu papriku, tucanu slatku i ljutu papriku.

3. korak: Prženje bijelog luka i dodavanje u salatu

Sitno sjeckani bijeli luk kratko propržite na malo ulja, tek da pusti aromu, pa ga odmah dodajte u salatu. Sve sastojke dobro sjedinite, probajte i po potrebi dodatno začinite.

4. korak: Serviranje

Prije serviranja pospite svježim, sitno sjeckanim peršunom.