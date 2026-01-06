Božićna akcija Delija: "K'o kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana" u Jazavcu

Fondacija „Delije“, u okviru Devete „Božićne akcije“, 11. januara 2026. godine u banjalučkom Gradskom pozorištu „Jazavac“ organizuje predstava „Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana“ u izvođenju glumice Ljiljane Čekić.

Ova predstava je priča o pobijenim hercegovačkim Srbima 1941. i 1944. godine, kao i o stradanjima sarajevskih Srba koji su 1996. napuštali svoja ognjišta sa svojim iskopanim mrtvim junacima i odlazili u nepoznato.

Predstava će biti igrana sa početkom u 18 časova, a prije njenog početka posjetiocima će se predstaviti veterani elitnih vojnih jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Cijena ulaznice je 20 KM, a mogu se kupiti u kafe-baru „Mariner“, Knjižari „Riznica“ i na dan predstave u Gradskom pozorištu „Jazavac“.

Prikupljena sredstva namijenjena su za pomoć ratnim vojnim invalidima Vojske Republike Srpske i srpskim porodicama na Kosmetu.

Fondacija „Delije“ osnovana je 2013. godine u Beogradu u cilju organizovanja i sprovođenja humanitarnih akcija i projekata, pomoći siromašnim porodicama, svetinjama i narodnim kuhinjama i pružanja kontinuirane podrške Srbima na Kosmetu.

Od 2018. godine Fondacija „Delije“ organizuje dobrotovorne događaje i prikupljanje donacija u Republici Srpskoj pod nazivom „Božićna akcija“.

U prethodnih osam godina prikupljeno je 340.257,00 KM. Sva sredstva utrošena su na pomoć preko 350 porodica ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srspke, izgradnju i obnovu više crkava i manastira na prostoru Republike Srpske, Kninske krajine i Kosmeta, kao i pomoći srpskim porodicama na Kosmetu.

(Mondo)