Stefan Milenković svirao u Banjaluci: Majstor violine održao humanitarni koncert za Albinu Smajlović

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Svjetski poznati violinista Stefan Milenković večeras je u Banjaluci održao humanitarni koncert za Albinu Smajlović, mladoj Banjalučanki kojoj je potrebna pomoć za dalje liječenje.

Stefan Milenković održao humanitarni koncert za Albinu Smajlović Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Koncert je održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske koje je i organizator zajedno sa Umjetničkom školom "Vlado Milošević".

Albina Smajlović boluje od multiple skleroze i neuralgije trigeminusa, lijekovi koje uzima dovedeni su na maksimum i već izazivaju ozbiljne posljedice, a ne drže bol pod kontrolom.

Sljedeći korak je zahvat u Minhenu uz pomoć tehnologije ZAP-X, koja je rijetko dostupna, a Albini neophodna zbog njene specifične bolesti.

Izvor: Screenshot

Cijena tretmana je 22.000 evra i svaka pomoć je dobrodošla.

Tekući račun, NLB Banjaluka:

5620998121653354 Albina Smajlović Tomić ili "Go Fund Me".

