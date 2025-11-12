Ljubičasti novembar: Humanitarna akcija „Mrvice ponovo u akciji za porodilišta širom Srpske“

Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj „Mrvice“ pokrenulo je novu humanitarnu akciju pod nazivom „Mrvice ponovo u akciji za porodilišta širom Srpske“.

Izvor: Udruženje Mrvice

Svi humani ljudi mogu da pomognu tako što će pozivom na broj 1413 donirati jednu konvertibilnu marku za podršku porodilištima u Republici Srpskoj.

Udruženje „Mrvice“ žele da ovom akcijom ponovo podsjete na javnost o važnosti brige o prijevremeno rođenim bebama i njihovim porodicama.

Naime, Međunarodni dan prijevremeno rođene djece, koji se obilježava 17. novembra, biće obilježen širom Srpske, a u Banjoj Lci će tradicionalno biti osvijetljena zgrada Gradske uprave, nakon čega će biti upriličeno i puštanje ljubičastih balona ispred Hrama Hrista Spasitelja.

Humanitarna akcija „Mrvice ponovo u akciji za porodilišta širom Srpske“ trajaće do 30. novembra.

Cilj je prikupljanje sredstava za nabavku neophodne opreme i poboljšanje uslova za boravak beba i njihovih majki u porodilištima širom Srpske.

