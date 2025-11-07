Bijeljina obilježava Međunarodni dan prijevremeno rođene djece

Međunarodni dan prijevremeno rođene djece obilježava se svake godine 17. novembra, a ove godine tim povodom u Bijeljini će biti organizovan poseban program u znak podrške najmlađima koji su život započeli ranije nego što je planirano.

Izvor: Promo/ Mrvice

Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj Mrvice organizuje obilježavanje ovog dana 17. novembra u sali Galerija u Centru za kulturu "Semberija". Program počinje u 18 časova.

Događaj se realizuje u saradnji sa Gradom Bijeljina, JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Udruženjem Mama M, Baby Spa SMA i Udruženjem Bijeljinska djeca suncokreti. Kao znak podrške i solidarnosti, zgrade Gradske uprave i bijeljinske bolnice biće osvijetljene ljubičastom bojom tokom noći između 17. i 18. novembra – bojom koja simbolizuje borbu malih heroja.

Izvor: Promo/ Mrvice

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2025. godine uvrstila Međunarodni dan prijevremeno rođene djece u svoj zvanični kalendar, čime je još jednom naglašena važnost podizanja svijesti o ovoj temi.

Prema podacima UNICEF-a, svaka deseta beba na svijetu rodi se prijevremeno, a jedno od novorođenčadi svakih 40 sekundi izgubi život zbog komplikacija povezanih s prijevremenim rođenjem. Uprkos globalnom napretku medicine, stopa prijevremenih porođaja nije se značajno promijenila u protekloj deceniji. Konflikti, klimatske promjene i pandemija COVID-19 dodatno su povećali rizike za žene i novorođenčad širom svijeta.

Prema procjenama, svake godine u svijetu se rodi oko 15 miliona prijevremeno rođene djece, a prijevremeno rođenje i dalje je vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od pet godina.

Organizatori pozivaju građane, medije i društveno odgovorne kompanije da svojim prisustvom, objavama i podrškom pomognu u širenju svijesti o izazovima s kojima se suočavaju roditelji i prijevremeno rođena djeca.

Više od 30 kompanija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine podržalo je projekat, čime je ovaj događaj još jednom potvrđen kao važna društvena inicijativa posvećena najmlađima i njihovim porodicama.