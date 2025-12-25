"Srećan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ": Tramp čestitao Božić uz uvrede

Američki predsjednik Donald Tramp iskoristio je božićnu čestitku na društvenim mrežama da ponovo napadne svoje političke protivnike, poručivši da želi srećan Božić i "radikalno ljevičarskom ološu".

Izvor: POOL / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp poželio je svima srećan Božić na svom nalogu na društvenim mrežama, "uključujući i radikalno ljevičarski ološ", misleći na svoje demokratske protivnike, koje redovno optužuje da su uzrok sveg zla.

"Srećan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ koji čini sve što može da uništi našu državu, ali u tome potpuno ne uspijeva", poručio je republikanski predsjednik na Truth Social-u, prije nego što je naveo šta smatra uspjesima svog mandata. "Ponovo nas poštuju, možda kao nikada do sada. Bog blagoslovio Ameriku!!!"

Demokrate i Bajden su redovne mete kritika

Ekonomija, društvene tenzije, pa čak i međunarodni sukobi - Donald Tramp redovno krivi Demokratsku stranku, a posebno bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, za teškoće sa kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet, piše AFP.

U kategoriju "radikalne levice", svojim oštrim stilom, olako ubraja sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenim ili centrističkim. Donald Tramp provodi božićne praznike u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.