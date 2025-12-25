logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srećan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ": Tramp čestitao Božić uz uvrede

"Srećan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ": Tramp čestitao Božić uz uvrede

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp iskoristio je božićnu čestitku na društvenim mrežama da ponovo napadne svoje političke protivnike, poručivši da želi srećan Božić i "radikalno ljevičarskom ološu".

Tramp u božićnoj čestitki izvrijeđao političke protivnike Izvor: POOL / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp poželio je svima srećan Božić na svom nalogu na društvenim mrežama, "uključujući i radikalno ljevičarski ološ", misleći na svoje demokratske protivnike, koje redovno optužuje da su uzrok sveg zla.

"Srećan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ koji čini sve što može da uništi našu državu, ali u tome potpuno ne uspijeva", poručio je republikanski predsjednik na Truth Social-u, prije nego što je naveo šta smatra uspjesima svog mandata. "Ponovo nas poštuju, možda kao nikada do sada. Bog blagoslovio Ameriku!!!"

Demokrate i Bajden su redovne mete kritika

Ekonomija, društvene tenzije, pa čak i međunarodni sukobi - Donald Tramp redovno krivi Demokratsku stranku, a posebno bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, za teškoće sa kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet, piše AFP.

U kategoriju "radikalne levice", svojim oštrim stilom, olako ubraja sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenim ili centrističkim. Donald Tramp provodi božićne praznike u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Božić uvrede

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ