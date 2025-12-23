logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iznesi sva Epstinova dokumenta": Klinton žestoko optužio Trampa, stigao odgovor na objavljivanje fotografija

"Iznesi sva Epstinova dokumenta": Klinton žestoko optužio Trampa, stigao odgovor na objavljivanje fotografija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Iz Klintonovog tabora traže da se objave svi Epstinovi spisi kako bi se izbjegle insinuacije. Ministarstvo pravde kritikovano je zbog selektivne i nepotpune objave dokumenata.

Bil Klinton odgovorio Trampu o Epstinovim dokumentima Izvor: miss.cabul/mark reinstein/Shutterstock/Printscreen

Iz tabora bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona stigao je poziv Ministarstvu pravde da objavi sva dokumenta vezana za istragu protiv pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Cilj je, kako navode, da se izbjegnu insinuacije o nedjelima protiv osoba "koje su više puta oslobođene sumnje". Ovaj poziv uslijedio je nakon što je ministarstvo prošlog petka, 19. decembra, objavilo dio dokumenata, uključujući i fotografije Klintona, od kojih je jedna snimljena u đakuziju, piše USA TODAY.

Kritike zbog nepotpune objave

Ministarstvo pravde našlo se na udaru kritika jer je zadržalo stotine hiljada stranica dokumenata, a neke je uklonilo i cenzurisalo, posebno one u kojima se pominje aktuelni predsjednik Donald Tramp. Glas su podigle žene koje su Epstina optužile za zlostavljanje, brojni poslanici, ali i Klintonov portparol Anhel Urena.

Urena je na društvenim mrežama poručio da Klintonu nije potrebna zaštita od objave preostalih spisa u kojima se pominje ili pojavljuje na fotografijama. Naglasio je da bi "selektivna objavljivanja radi insinuiranja nedjela" samo potvrdila "široko rasprostranjenu sumnju" da je svrha objava stvaranje "insinuacija", a ne postizanje transparentnosti.

Pogledajte fotografije iz dosijea Džefrija Epstina 

Zakon nalaže objavu, ali stotine hiljada stranica se još čeka

Podsjetimo, Kongres je donio zakon, koji je potpisao predsjednik Donald Tramp, a koji nalaže objavu svih spisa do 19. decembra, izuzev onih koji imenuju navodne žrtve, sadrže prikaze seksualnog zlostavljanja djece ili bi mogli da naškode sudskim postupcima.

Ipak, prilikom prve objave dokumenata, zamenik državne tužiteljke Tod Blanš priznao je prošlog petka da se stotine hiljada dodatnih stranica još uvijek pregledaju. Objasnio je Kongresu da bi neki dokumenti mogli ostati tajni pozivanjem na pravne povlastice, poput interne komunikacije između advokata i klijenata.

Blanš je najavio da će više dokumenata biti objavljeno za nekoliko nedjelja, a zakon obavezuje ministarstvo da u roku od 15 dana dostavi spisak zadržanih dokumenata sa obrazloženjem.

Politički pritisak i demanti iz Bijele kuće

Politički pritisak raste, pa su dva člana Predstavničkog doma zaprijetila pokretanjem postupka protiv državne tužiteljke Pem Bondi zbog nepoštovanja suda.

Ona je, s druge strane, izjavila da je Trampova administracija najtransparentnija u istoriji. Sam Tramp je još u novembru pozvao Ministarstvo pravde da istraži Klintonove veze sa Epstinom, a bivši predsjednik se suočava i sa sudskim pozivom Odbora za nadzor Predstavničkog doma.

Urena je, međutim, skrenuo pažnju na nedavni intervju Trampove šefice kabineta Suzi Vajls za Vanity Fair. Vajls je u intervjuu objavljenom 16. decembra priznala da je Tramp pogriješio kada je tvrdio da je Klinton posjetio Epstinovo privatno karipsko ostrvo, Litl Sejnt Džejms. "Nema dokaza da su se te posjete dogodile", izjavila je Vajls. "Predsjednik je pogrešio u vezi s tim."

Možda će vas zanimati

Tagovi

džefri epstin Donald Tramp Bil Klinton

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ