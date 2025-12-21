Epstin krao fotografije golih djevojaka: FBI 29 godina nije reagovao na prijavu, oglasila se sestra žrtve

Marija Farmer tvrdi da je Epstin 1996. ukrao gole fotografije njenih sestara, a FBI nikada nije reagovao.

Marija Farmer, čiju je sestru Eni zlostavljao Džefri Epstin zajedno sa Gislavajn Maksvel, tvrdi da je Epstin "ukrao" gole fotografije. Iako Ministarstvo pravde SAD pod administracijom Donalda Trampa do petka nije ispunilo zakonsku obavezu objave svih dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom, jedan dokument iz objavljenog materijala razotkrio je propuste vlasti, i njihove pogubne posljedice po desetine maloljetnih djevojaka.

Radi se o izvještaju FBI, zasnovanom na iskazu Marije Farmer, slikarke koja je radila za Epstina oko 1996. godine. Marija je tada prijavila da je pokojni finansijer "ukrao" gole fotografije njenih sestara.FBI nikada javno nije priznao da je primio njenu prijavu.

U policijskom zapisniku navodi se da je "podnositeljka prijave Marija Farmer izjavila da je profesionalna umjetnica i da je fotografisala svoje sestre, tada stare 12 i 16 godina, za lične umjetničke projekte".

"Izvještaj dodaje da je Epstin ukrao fotografije i negative, a vjeruje se da ih je prodavao potencijalnim kupcima", piše u dokumentu. Takođe se navodi da je Epstin tražio "fotografije mladih djevojaka na bazenima" i da je Mariji prijećeno da će joj zapaliti kuću ako ikome kaže za fotografije.

Epstin je godinama nastavio sa zlostavljanjem djevojaka

Nije poznato da li je FBI preduzeo bilo kakve mjere nakon prijave. Ipak, Epstin je godinama nastavio da zlostavlja djevojke, a suočio se sa krivičnim gonjenjem tek sredinom 2000-ih. FBI nije želio da komentariše slučaj. Marija Farmer je, preko svoje advokatice Dženifer Frimen, navela da osjeća i "radost zbog sebe, ali i tugu za sve žrtve koje je FBI iznevjerio".

Svjedočenje Eni Farmer na suđenju Maksvel

Eni Farmer je 2021. godine svjedočila na suđenju Gislavajn Maksvel da joj je bilo samo 16 godina kada joj je britanska nasljednica izdavačkog carstva na ranču u Novom Meksiku pružila masažu cijelog tijela. Tokom svjedočenja opisala je kako su je Epstin i Maksvel sistematski vrbovali za zlostavljanje, uključujući i korišćenje njene sestre Marije Farmer kao nesvjesnog sredstva za pristup.

Eni se prisjetila da je Epstina prvi put upoznala krajem 1995. godine u njegovoj vili na Menhetnu, dok je njena sestra Marija tamo radila kao slikarka. Epstin joj je kupio avionsku kartu za Njujork, navodeći da želi da joj pomogne oko obrazovanja.

Kasnije, na ranču u Novom Meksiku, Maksvel je Eni pokazivala kako da masira stopala, a potom je navodno tražila da se skine i legne ispod plahta, gdje je masirala gornji dio tijela. Eni je opisala osjećaj nelagodnosti i strah, ali nije željela da ugrozi svoju sestru.

Zlostavljanje se nastavilo godinama

U godinama nakon prijave Marije Farmer, iskazi drugih optuženica i sudski dokumenti pokazuju da je Epstin nastavio sa se**ualnim zlostavljanjem djevojaka. Kada je uhapšen 2019. godine, tužioci su naveli da je "se**ualno iskorišćavao i zlostavljao desetine maloljetnih djevojaka" između 2002. i 2005. godine u svojim kućama na Menhetnu i u Palm Biču na Floridi.

Epstin je 2008. godine u Floridi priznao krivicu za kaznena djela povezana sa prostitucijom na saveznom nivou, u nagodbi koja je obuhvatala najmanje 40 maloljetnih djevojaka.

Reakcija Marije i Eni Farmer

U intervjuu za CNN, Eni Farmer je istakla da su mnoge djevojke bile zlostavljane i nakon što je Marija Farmer prijavila slučaj. "Vidjeti to crno na bijelo i znati koliko je ljudi poslije toga stradalo bilo je izuzetno emotivno", rekla je Eni. Dodala je da i dalje ima brojna pitanja za FBI i nada se većoj transparentnosti u vezi sa ovim slučajem.