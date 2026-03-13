Prognoza "Goldman Saksa": U martu nafta preko 100 dolara, od aprila postepeno smirivanje tržišta

Prosječna cijena nafte marke "brent" biće iznad 100 dolara po barelu u martu, usljed energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku, javlja televizija Si-En-En, pozivajući se na prognozu stručnjaka iz bankarske grupacije "Goldman Saks".

Izvor: Hamara/Shutterstock

Analitičari vjeruju da će cijene nafte u aprilu biti na nivou od 85 dolara po barelu, a zatim će pasti na 70 dolara po barelu.

Takođe, prema mišljenju analitičara, ukoliko se američko-izraelska vojna operacija protiv Irana produži i poremećaji u snabdijevanju energijom nastave dva mjeseca, onda će cijene nafte ostati na 93 dolara po barelu čak i do kraja godine.