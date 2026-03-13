Stanivuković objasnio: Evo ko će i kako rušiti "šupe i šupice" po Banjaluci

Redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za 24. mart, a pred odbornicima će se naći dnevni red sa ukupno 49 tačaka. Među njima je i Prijedlog odluke koja se odnosi na uređenje, sanaciju i uklanjanje ruševnih i napuštenih objekata u gradu.

Izvor: Grad Banjaluka

Predložena odluka odnosi se na nultu i prvu zonu Banjaluke i predviđa uspostavljanje sistema za evidentiranje, kategorizaciju i rješavanje problema zapuštenih i bezbjednosno rizičnih objekata.

Dokument takođe definiše način njihovog saniranja, privođenja namjeni ili uklanjanja, kao i obaveze vlasnika takvih nekretnina.

Kako se navodi u obrazloženju prijedloga, cilj mjera je zaštita života i zdravlja građana, bezbjednost imovine, unapređenje urbanog izgleda grada, ali i sprečavanje komunalnog nereda i mogućih izvora zaraze.

Prema predloženom rješenju, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković imenovaće stručnu komisiju koja će biti zadužena za procjenu stanja spornih objekata. Komisiju će činiti građevinski inspektor, predstavnici Odjeljenja za prostorno uređenje i komunalne policije, kao i predstavnik Odsjeka za civilnu zaštitu i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice.

Zadatak komisije biće da na terenu obavi uviđaj i sačini zapisnik o stanju objekta, na osnovu kojeg će se podaci unijeti u registar ruševina i napuštenih objekata, uz prijedlog potrebnih mjera.

Na osnovu tog zapisnika, Odjeljenje za prostorno uređenje donosiće rješenje kojim se vlasnicima nalaže da u roku od tri godine saniraju objekat i privedu ga namjeni ili da ga uklone o sopstvenom trošku.

U slučajevima kada objekat predstavlja neposrednu opasnost za građane ili okolinu, rok za postupanje može biti znatno kraći i iznositi od 30 do 90 dana. Vlasnici su, između ostalog, dužni da spriječe urušavanje objekta i onemoguće pristup neovlaštenim licima.

Ako vlasnik ne postupi po nalogu nadležnih, Odjeljenje za prostorno uređenje može donijeti rješenje o prinudnom izvršenju. U tom slučaju objekat bi uklanjao ovlašćeni izvođač radova, a troškove bi snosio vlasnik nekretnine.

Predviđene su i određene olakšice za socijalno ugrožene vlasnike, kojima bi, prema posebnom programu, moglo biti omogućeno produženje roka za izvršenje, obročna otplata troškova ili subvencija za sanaciju objekta.

U obrazloženju prijedloga ističe se da je u nultoj i prvoj zoni grada evidentiran veći broj ruševnih i napuštenih kuća, pomoćnih objekata i objekata bez krova, prozora ili osnovne zaštite, koji predstavljaju potencijalnu opasnost za građane, ali i narušavaju izgled urbanog jezgra.

Navodi se i da se predloženom odlukom ne dovodi u pitanje pravo vlasništva, već se vlasnicima nalaže da svoje objekte održavaju u bezbjednom stanju, što je već propisana zakonska obaveza.

Prijedlog odluke potpisali su ovlašćeni potpisnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Siniša Štrbac i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Podsjetimo, Stanivuković je nedavno izjavio da je neprihvatljivo da u samom centru grada, kako je naveo, "bukvalno u Srpskoj ulici", i dalje postoje šupe i ruinirane kuće koje bi, prema regulacionom planu, mogle biti zamijenjene višespratnim objektima, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

(bl-portal)