Stanivuković o napuštenim objekatima i izmještanju republičkih institucija: Planirana tramvajska linija do Laktaša

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na današnjoj pres konferenciji je rekao da će se u narednom periodu raditi na privođenju namjeni napuštenih objekata i najavio da Grad planira izmještanje pojedinih republičkih institucija na druge lokacije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mnogo se bure diglo juče nakon njegovih izjava o „šupama u centru grada“, a Stanivuković je još jednom komentarisao svoju ideju.

Juče (ponedjeljak, 23. februar) smo otvorili jednu temu koja je, očekivano, izazvala brojne političke reakcije i različita tumačenja. Pojedine teze su namjerno izvrnute i predstavljene kao da Gradska uprava ima neprimjerene ili nerazumne planove", rekao je Stanivuković, a prenose Nezavisne.

Naime, tema koja je izazvala posebnu pažnju odnosi se na zapuštene i ruinirane objekte u samom centru grada.

"Moramo biti iskreni veliki broj tih objekata danas niko ne koristi, predstavljaju bezbjednosni rizik, legla su neprimjerenih pojava i ne priliče najvećem gradu Republike Srpske. Naša namjera nije da ikoga oštetimo ili protjeramo, već da se ti prostori u razumnom roku, od tri do pet godina, privedu namjeni u skladu sa regulacionim planovima. Vlasnicima se ostavlja mogućnost da ulažu, pronađu partnere ili investitore i time višestruko uvećaju vrijednost svoje imovine", objasnio je gradinačelnik Banjaluke te otkrio da im je cilj da centar grada dobije sadržaje koji su bezbjedni, estetski prihvatljivi i korisni za sve građane, ali i za razvoj turizma.

"Ne možemo dozvoliti da u najstrožem gradskom jezgru ostaju objekti koji ugrožavaju bezbjednost ljudi i narušavaju izgled grada. Naš pristup je jasan razvoj, uređenje i odgovorno planiranje prostora, uz poštovanje interesa građana i grada", kazao je Stanivuković.

Tramvaj do Laktaša

Stanivuković je kazao je da Grad Banjaluka planira uvođenje tramvajske linije koja bi povezivala Laktaši i Banjaluku, sa završetkom kod kasarne Kozara, a potom do novog gradskog parka kod Delte, pa zatim na Stračevicu pa u centar grada.

"Radimo projekat tramvajske linije. Laktaši se razvijaju i drago mi je zbog toga. razgovaraćemo sa gradonačelnikom Laktaša", rekao je Stanivuković.

Novi trg, izmještanje stočne pijace i spomenik knezu Lazaru

Kako je naveo, u naselju Lazarevo planirana je izgradnja novog trga, dok će stočna pijaca biti izmještena na drugu lokaciju.

Na ulazu u Lazarevo predviđena je i izgradnja spomenika knezu Lazaru, koji će, kako je rekao, simbolično biti okrenut prema Kosovo i Metohija.

Dodao je i da Grad planira izmještanje pojedinih republičkih institucija na druge lokacije, kako bi se rasteretio gradski centar.