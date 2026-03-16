"Mogao bih da ih zbrišem za sat vremena, ali neću": Tramp otkrio šta nikada neće biti meta SAD-a

"Mogao bih da ih zbrišem za sat vremena, ali neću": Tramp otkrio šta nikada neće biti meta SAD-a

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Tramp tvrdi da je poštedio veliki dio infrastrukture Teherana, jer bi obnova trajala godinama.

Tramp otkrio šta nikada neće biti meta SAD-a Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Donald Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izbegnu veliku štetu na iranskoj infrastrukturi u svojim napadima na Iran, javlja Al Džazira.

"Ne želim da uništim njihove elektrane"

"Poštedio sam veliki dio infrastrukture u Teheranu jer ako je uništite, obnova bi trajala godinama. Mogao bih da uništim njihove elektrane za sat vremena, ali ako to uradim, obnova bi trajala godinama i to je traumatično. Zato pokušavam da izbjegnem takve stvari", rekao je Tramp za PBS u telefonskom intervjuu.

Tramp je takođe rekao da američke snage nisu ciljale naftovode kada su napale ostrvo Hark prije nekoliko dana.

"Ostrvo Hark je van upotrebe, osim cjevovoda koje sam poštedio. Nisam želio da ciljam cjevovode jer, znate, njihova izgradnja traje godinama", rekao je, prenosi Index.

Iran prijeti regionu

Iran je, s druge strane, prijetio da će cijeli region gurnuti u tamu ako njegova elektroenergetska mreža bude napadnuta. Iranske vlasti takođe tvrde da američki i izraelski napadi nanose značajnu štetu civilnim lokacijama, uključujući stambene zgrade, škole i bolnice. 

