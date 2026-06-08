Američka mornarica pogodila indijski brod? Drama kod Omana, izvedena akcija spasavanja (Video)

Brod koji se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Država napadnut je danas kod Omana. Navodno ga je napala američka mornarica.

Izvor: X/Maaalik9

Indijski brod koji se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država napadnut je danas kod Omana, javlja "CNN". Hitno se ovim povodom oglasio sindikat posade, Sindikat pomoraca Indije, navodeći da su 24 indijska pomorca na brodu u teškoj situaciji, a navodno je za napad odgovorna američka mornarica.

Riječ je o motornom tankeru "Mariveks" koji je pod sankcijama američkog Ministarstva finansija od decembra 2025. godine.Na brodu je izbio požar nakon napada.

Posada tvrdi da je napad izvela američka mornarica, dok se Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Država zasad nije oglašavala.