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Autobus sa srpskim turistima sletio sa puta u Bugarskoj: Mladi se vraćali sa ljetovanja u Turskoj, otkriveni detalji

Autobus sa srpskim turistima sletio sa puta u Bugarskoj: Mladi se vraćali sa ljetovanja u Turskoj, otkriveni detalji

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Autobus pun srpskih turista prevrnuo se tokom noći u Bugarskoj, oko 150 kilometara od Sofije, dok su se putnici vraćali iz Kušadasija. Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko uglavnom mlađih putnika je povrijeđeno.

Autobus sa srpskim turistima sletio sa puta u Bugarskoj Izvor: Rina

Autobus sa većim brojem državljana Srbije sletio je tokom noći sa puta u Bugarskoj, oko 150 kilometara od Sofije, i prevrnuo se na bok. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 3 sata ujutru, dok su se turisti vraćali iz Kušadasija u Srbiju.

Prema nezvaničnim informacijama, u autobusu je bilo uglavnom mladih putnika, od kojih su mnogi u trenutku nesreće spavali. Za sada je poznato da je nekoliko osoba povrijeđeno, ali se prema prvim informacijama radi o lakšim povredama.

Prema dosadašnjim saznanjima, vozač je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad autobusom, nakon čega je vozilo sletjelo sa kolovoza i prevrnulo se.

Očekuje se zvanično saopštenje nadležnih službi koje bi trebalo da pruži više informacija o broju povrijeđenih, njihovom stanju i okolnostima koje su dovele do nesreće.

(Kurir/MONDO)

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