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Burgas domaćin Evrovizije 2027: Bugarska prvi put organizuje najveće muzičko takmičenje

Burgas domaćin Evrovizije 2027: Bugarska prvi put organizuje najveće muzičko takmičenje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Bugarski grad Burgas izabran je za domaćina 71. izdanja "Pjesme Evrovizije", koja će biti održana u maju naredne godine, saopštili su organizatori ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Burgas izabran za domaćina Evrovizije 2027, nakon istorijske pobjede Bugarske Izvor: EBU/Andres Putting

Kako je navela Evropska radiodifuzna unija (EBU), Burgas će ugostiti izvođače, delegacije, navijače, novinare i milione gledalaca širom svijeta tokom tri direktna televizijska prenosa.

"Burgas na Crnom moru ugostiće izvođače, delegacije, navijače, novinare i milione gledalaca širom svijeta na tri spektakularna direktna prenosa u utorak, 11. maja, četvrtak, 13. maja, te subotu, 15. maja 2027. godine", saopštila je Evropska radiodifuzna unija.

Bugarska je domaćinstvo dobila zahvaljujući pobjedi na ovogodišnjoj "Pjesmi Evrovizije", održanoj u Beču. Zemlju je predstavljala pop pjevačica Dara (Darina Jotova) sa pjesmom "Bangaranga".

Dara je ostvarila ubjedljivu pobjedu osvojivši ukupno 516 bodova, čime je Bugarskoj donijela prvi trijumf u istoriji ovog takmičenja.

Organizatori očekuju da će Burgas tokom održavanja Evrovizije ugostiti desetine hiljada posjetilaca, dok će događaj pratiti milioni gledalaca širom Evrope i svijeta.

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Bugarska evrovizija

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