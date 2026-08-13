Burgas domaćin Evrovizije 2027: Bugarska prvi put organizuje najveće muzičko takmičenje

Bugarski grad Burgas izabran je za domaćina 71. izdanja "Pjesme Evrovizije", koja će biti održana u maju naredne godine, saopštili su organizatori ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Izvor: EBU/Andres Putting

Kako je navela Evropska radiodifuzna unija (EBU), Burgas će ugostiti izvođače, delegacije, navijače, novinare i milione gledalaca širom svijeta tokom tri direktna televizijska prenosa.

"Burgas na Crnom moru ugostiće izvođače, delegacije, navijače, novinare i milione gledalaca širom svijeta na tri spektakularna direktna prenosa u utorak, 11. maja, četvrtak, 13. maja, te subotu, 15. maja 2027. godine", saopštila je Evropska radiodifuzna unija.

Bugarska je domaćinstvo dobila zahvaljujući pobjedi na ovogodišnjoj "Pjesmi Evrovizije", održanoj u Beču. Zemlju je predstavljala pop pjevačica Dara (Darina Jotova) sa pjesmom "Bangaranga".

Dara je ostvarila ubjedljivu pobjedu osvojivši ukupno 516 bodova, čime je Bugarskoj donijela prvi trijumf u istoriji ovog takmičenja.

Organizatori očekuju da će Burgas tokom održavanja Evrovizije ugostiti desetine hiljada posjetilaca, dok će događaj pratiti milioni gledalaca širom Evrope i svijeta.