Kanada potvrdila: Prvi nastup na Evroviziji 2027.

Kanadska radiodifuzna korporacija i Evropska radiodifuzna unija /EBU/ objavile su da će Kanada učestvovati na "Pjesmi Evrovizije" 2027. godine.

Izvor: www.eurovision.com

Vijest je uslijedila nakon objave prošle sedmice da se kanadski nacionalni emiter zvanično pridružio organizacionom tijelu takmičenja.

"Naše učešće na takmičenju `Pjesma Evrovizije` sljedeće godine u Bugarskoj omogućiće kanadskim talentima da budu prikazani na jednoj od najpoznatijih muzičkih bina na svijetu", izjavila je šef Kanadske radiodifuzne korporacije Mari Filip Bušar.

Kanada je bila pridruženi član EBU-a od 1950. godine, ali do sada nije učestvovala u muzičkom takmičenju jer je punopravno članstvo preduslov za učešće, piše "Politiko".

Pridruživanje Evroviziji je bio cilj kanadskog premijera Marka Karnija, a njegova vlada je 2025. godine dodijelila 150 miliona kanadskih dolara nacionalnoj televiziji u tu svrhu.

Kanada nije prva zemlja izvan Evrope koja se pridružila takmičenju. Izrael je prvi put učestvovao 1973. godine, Maroko 1980, a Australija učestvuje od 2015. godine.

(Srna)