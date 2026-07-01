Kanada potvrdila: Prvi nastup na Evroviziji 2027.

Kanadska radiodifuzna korporacija i Evropska radiodifuzna unija /EBU/ objavile su da će Kanada učestvovati na "Pjesmi Evrovizije" 2027. godine.
Vijest je uslijedila nakon objave prošle sedmice da se kanadski nacionalni emiter zvanično pridružio organizacionom tijelu takmičenja.
"Naše učešće na takmičenju `Pjesma Evrovizije` sljedeće godine u Bugarskoj omogućiće kanadskim talentima da budu prikazani na jednoj od najpoznatijih muzičkih bina na svijetu", izjavila je šef Kanadske radiodifuzne korporacije Mari Filip Bušar.
Kanada je bila pridruženi član EBU-a od 1950. godine, ali do sada nije učestvovala u muzičkom takmičenju jer je punopravno članstvo preduslov za učešće, piše "Politiko".
Pridruživanje Evroviziji je bio cilj kanadskog premijera Marka Karnija, a njegova vlada je 2025. godine dodijelila 150 miliona kanadskih dolara nacionalnoj televiziji u tu svrhu.
Kanada nije prva zemlja izvan Evrope koja se pridružila takmičenju. Izrael je prvi put učestvovao 1973. godine, Maroko 1980, a Australija učestvuje od 2015. godine.
(Srna)