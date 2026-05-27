Evo koji grad će biti domaćin Evrovizije 2027: Prvi put u Bugarskoj nakon Darine istorijske pobjede

Pred Bugarskom stoji veliki posao i pripreme za Evroviziju naredne godine, a nakon mnogo nagađanja - evo koji grad će biti domaćin.

Nakon istorijske pobjede pjevačice Dare, koja je Bugarskoj donela prvi trijumf na Evroviziji, potvrđeno je da će naredno izdanje takmičenja biti održano u Sofiji. Bugarska je ove godine prvi put osvojila prestižni muzički spektakl, a pjesma "Bangaranga" osvojila je publiku širom Evrope.

Za razliku od ranijih godina, ovog puta nije bilo nadmetanja između više bugarskih gradova. Milena Milotinova, generalna direktorka nacionalne televizije BNT, potvrdila je da je odluka doneta bez dileme. Na konferenciji za medije kratko je poručila:

"Vidimo se sljedeće godine u Sofiji."

Infrastruktura presudila

Kako prenosi portal esc-kompakt.de, Sofija je od samog početka važila za glavnog favorita za domaćina. Glavni grad Bugarske, sa oko 1,3 miliona stanovnika, ispunjava sve uslove koje Evropska radiodifuzna unija (EBU) zahtijeva od organizatora Evrovizije.

Grad raspolaže velikom arenom sa više od 10.000 sjedećih mjesta, dovoljnim hotelskim kapacitetima i najvećim aerodromom u zemlji. Arena Sofia poseduje i tehničke uslove neophodne za zahtjevnu scensku produkciju, uključujući visok plafon i velike produkcijske prostore. Ukoliko bude potrebno dodatno mjesto za organizaciju i medijske aktivnosti, novinarski centar mogao bi da bude smješten u obližnjem Sofia Tech Parku.

Sofija ima i najbolju međunarodnu povezanost u Bugarskoj. Aerodrom funkcioniše tokom cijele godine, a upravo se u glavnom gradu nalaze najvažnije medijske kuće, produkcijske kompanije i državne institucije.

Burgas ostao rezervna opcija

Kao moguća alternativa pominjao se i Burgas, grad na obali Crnog mora. Iako bi mogao da ponudi atraktivnu atmosferu i drugačiji ambijent takmičenja, pokazalo se da nema dovoljno razvijenu infrastrukturu za događaj ovakvog obima.

Najveći problem predstavljali su ograničeni avio-letovi van turističke sezone, kao i manji kapacitet aerodroma, što je na kraju presudilo u korist Sofije, piše Index.hr.