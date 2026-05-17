Ko je Dara pobjednica Evrovizije 2026: Lijepa Bugarka pokorila Evropu

Bugarska pjevačica Dara ubjedljivo je pobijedila ne Pjesmi Evrovizije.

Ko je Dara pobjednica Evrovizije Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Dara je pobjednica Evrovizije 2026 održane u Beču, gdje je trijumfovala sa pjesmom "Bangaranga". Energičnim nastupom, upečatljivom scenografijom i moćnim vokalom uspjela je da osvoji publiku i stručne žirije širom Evrope.

Do ovog velikog uspjeha Dara je gradila karijeru godinama. Nakon učešća u "The X Factor", Dara potpisala je ugovor sa bugarskom izdavačkom kućom "Virginia Records" i tada je počela da nastupa pod umjetničkim imenom Dara. Već tokom ljeta 2016. objavila je svoj prvi singl "K'vo ne chu", koji je ubrzo postao veliki hit u Bugarskoj. Nakon uspjeha pjesme, objavljena je i verzija na engleskom jeziku pod nazivom "Onto You", namijenjena međunarodnoj publici.

Tokom narednih godina nastavila je da gradi uspješnu karijeru nizom singlova među kojima su se izdvojili "Rodena takava", "Nedei" i "Vse na men". Sarađivala je i sa brojnim bugarskim izvođačima, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju na regionalnoj muzičkoj sceni.

Početkom 2020. godine učestvovala je u bugarskoj verziji popularnog šou-programa Your Face Sounds Familiar, gdje je stigla do finala i osvojila treće mjesto.

Od 2021. godine Dara je član žirija i mentor u emisiji "The Voice of Bulgaria". Kao mentor ostvarila je veliki uspjeh, pošto su čak dva njena takmičara odnijela pobjedu u različitim sezonama ovog muzičkog takmičenja.

Svoj prvi studijski album "Rodena takava" predstavila je publici 2022. godine, kada je tim povodom održala i veliki koncert u Sofiji.

Tokom 2023. i 2024. nastavila je sa televizijskim i muzičkim projektima, a posebno pažnju privukla je učešćem u plesnom takmičenju "Dancing Stars", gdje je stigla do samog finala.

Veliki korak u njenoj karijeri dogodio se kada je izabrana da predstavlja Bugarsku na Evroviziji. Do pobjede na nacionalnom izboru stigla je sa pjesmom Bangaranga. Iako su se u jednom trenutku pojavile spekulacije da bi mogla da odustane od takmičenja, Dara je ubrzo potvrdila svoje učešće.

Za scenski nastup na Evroviziji bio je zadužen poznati reditelj Fredrik Rydman, koji je ranije radio na nastupima nekoliko veoma uspješnih evrovizijskih predstavnika, uključujući Švedsku, Finsku i Švajcarsku.

