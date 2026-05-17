Ovo je značenje riječi "Bangaranga": Moćna poruka Bugarke zaludjela Evropu, a zvuči smiješno

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Izraz potiče od jamajčanske riječi "Bangarang"

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Nikad napetije finale Evrovizije 2026 donijjelo je pobjedu Bugarskoj i numeri "Bangaranga", a harizmatična Dara, pravog imena Darina Nikolajeva Jotova, nije mogla sa sakrije sreću nakon što je uslijedilo proglašenje pobjednika. 

Iako je važila za jednog od favorita, glasanje žirija, ali i glasovi publike biti su nepredvidivi, te je bilo neizvjesno do samog kraja.

Tekst pjesme "Bangaranga"

Pjesma govori o oslobađanju od društvenih kalupa i prihvatanju svih svojih dijelova. Dara u tekstu sebe opisuje kroz ekstreme - istovremeno kao "anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga".

Značenje riječi "Bangaranga"

Izraz potiče od jamajčanske reči "Bangarang". U originalnom jamajčanskom patoisa jeziku ona označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.

Simbolika u pjesmi

Prilagođena u obliku "Bangaranga", ova riječ u pesmi postaje simbol snažne, samosvjesne i buntovne žene koja kontroliše sopstveni haos.

Tekst 


Tekst pjesme Bangaranga

Oživi
Prepusti se zaslijepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos

Predrefren

Oživi
Prepusti se zaslijepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)

Refren

(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran

Strofa

Anđeo sam, demon sam, psihopata bez razloga
Pokretač sam, zavodnica, ne pratim — ja vodim
Hajde da te podignem, podignem, da te razbudim
Navući ću te skroz, ostaviću te u šoku

Predrefren

Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)

Refren

(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran

Drop

Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran

Strofa

Na ivici sam, osjećam to iznutra
Tela na telima i varnice će da planu
Da, ja, ja
Gubim razum, razum

Most:

Ja sam buntovnik, ja sam opasnost
Pokretač sam slobode
Dozvoli mi da te zapalim, zapalim
Hajde da te povučem tako duboko da ostaneš bez snage
znam, ja sam bangaran...

Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran (Ooh)

