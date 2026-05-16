Trijumf Bugarske u Beču: Dara sa pjesmom "Bangaranga" pobjednica 70. Evrovizije

Bugarska je pobjednik jubilarne, 70. Pjesme Evrovizije koja je održana u Beču.

Trijumf na ovogodišnjem prestižnom muzičkom takmičenju odnijela je Dara sa numerom "Bangaranga", osvojivši ukupno 516 bodova. Bugarska predstavnica bila je apsolutni favorit publike, koja joj je svojim glasovima osigurala pobjedu nad Izraelom.

Drugo mjesto na evrovizijskom takmičenju zauzeo je upravo Izrael sa 343 boda, dok se na trećoj poziciji našla Rumunija, koja je u finalnoj večeri osvojila 296 bodova.

Kada je riječ o plasmanu zemalja iz regiona, Hrvatska je završila takmičenje na 15. mjestu sa osvojena 124 boda, dok su predstavnici Srbije finale okončali na 17. poziciji sa sakupljenih 90 bodova. Sa druge strane, najlošiji plasman u velikom finalu zabilježilo je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je završilo na samom dnu tabele sa samo jednim osvojenim bodom.