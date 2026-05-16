Poznata satnica finala Evrovizije: Evo kada ko nastupa i kada saznajemo pobjednika takmičenja

Objavljena je tačna satnica velikog finala.
Organizatori Pjesme Evrovizije 2026. godine objavili su tačnu satnicu programa velikog finala koje se održava u Beču.
Još juče ujutru je objavljen tačan redosljed nastupa, a sada možemo vidjeti šta će se tačno dešavati iz minuta u minut na velikoj bini.
Prvi će nastupiti danski predstavnici i to u 21:19 časova, dok ćemo posljednje gledati Austrijance u 23:10 nakon čega slijedi revijalni dio na kom će između ostalog nastupiti Ruslana i Lordi.
U 23:53 biće završeno glasanje, a velikog pobednika Evrovizije saznaćemo tačno u 00:49 časova.