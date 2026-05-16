Rusija se vraća na Evroviziju? Nezapamćena bura u Evropi zbog izjave direktora takmičenja

Kako objašnjavaju iz organizacije, ukoliko žele da učestvuju na Evroviziji moraju da ispune jedan uslov

Izjava direktora Evrovizije Martina Grina podigla je veliku prašinu među fanovima takmičenja širom Evrope, nakon što je nagovijestio da bi Rusija jednog dana mogla ponovo da se vrati na Evroviziju. Njegove riječi posebno su izazvale burne reakcije u Velikoj Britaniji, gdje je tema odmah postala predmet žestokih rasprava.

U razgovoru uoči Eurovision Song Contest 2026 u Beču, Grin je rekao da je povratak Rusije na takmičenje "teoretski moguć", čime je iznenadio dio javnosti koji je vjerovao da je ta opcija potpuno isključena.

On je objasnio da Rusija nije suspendovana direktno zbog rata u Ukrajini, već zbog toga što ruski državni emiter VGTRK nije uspio da Evropskoj radiodifuznoj uniji dokaže da funkcioniše nezavisno od Kremlja. Upravo je taj tehnički i administrativni problem, prema njegovim riječima, bio ključni razlog za izbacivanje iz takmičenja.

Na direktno pitanje da li bi Rusija mogla da ponovo nastupa ukoliko njen emiter ispuni pravila članstva, Grin je kratko odgovorio: "Teoretski, da".

Ovo priznanje potpuno je srušilo dosadašnje shvatanje javnosti da je zabrana Rusiji predstavljala principijelan stav Evrovizije protiv rata. Grin je, međutim, insistirao na tome da se odluke ne donose na osnovu samog oružanog sukoba.

"Tada ulazite u veoma komplikovanu teritoriju donošenja veoma subjektivnih vrijednosnih procjena", istakao je on, prenose lbc.co.uk.