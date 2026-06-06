Kako su se hranili Evropljani tokom ledenog doba? Naučnici iz crijeva izdvojili neočekivani mikroorganizam

Decenijama unazad Eci predstavlja vremensku mašinu za naučnike, koja im pruža uvide u različite prakse drevne Evrope.

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Prije više od 5.000 godina, visoko u Alpima, umro je čovjek koji će milenijumima kasnije postati jedan od najpoznatijih i najproučavanijih drevnih ljudi evropske praistorije. Danas je poznat pod imenom Eci.

Njegovo savršeno konzervirano tijelo, naučnicima već decenijama otkriva kako su živjeli, putovali i hranili se ljudi bakarnog doba na evropskom tlu.

Uzorci iz crijeva

Naučnici su uspjeli iz uzoraka Ecijevog digestivnog trakta da izdvoje i uzgoje drevne sojeve kvasaca. Još neobičnije, pokazalo se da su ti mikroorganizmi i dalje sposobni za fermentaciju, proces koji je vijekovima bio osnova proizvodnje hljeba, piva i vina.

Rezultat nije bio samo naučni eksperiment već i svojevrsno putovanje kroz vrijeme. Drevni kvasci proizveli su tijesto sa specifičnim aromama i osobinama koje se razlikuju od onih koje stvaraju savremeni industrijski sojevi.

"Uspjelo je", rekao je za Lajv sajens Mohamed Sarhan, mikrobiolog sa Instituta za proučavanje mumija u Bolcanu, Italija, i vodeći autor studije, a prenio RTS.

"Tijesto je bilo veoma, veoma dobro", dodao je Sarhan, i istakao da bi ovi mikroorganizmi u budućnosti mogli da budu kultivisani za potrebe proizvodnje hljeba ili piva.

Drevni mikrobiom

Arheolozi su decenijama unazad najčešće proučavali oruđe, odjeću ili ljudske ostatke, ali njima sve veću pažnju privlači i drevni mikrobiom. Upravo takvi mikroskopski tragovi otkrivaju im detalje o ishrani, načinu pripreme hrane i svakodnevnim navikama davno nestalih zajednica.

Eci je i ranije pomijerao granice znanja o praistoriji. Analize njegovog želuca pokazale su šta je jeo neposredno prije smrti, genetska istraživanja otkrila su detalje o njegovom poreklu i izgledu, a sada su na red došli i njegovi okom nevidljivi saputnici.

Na prvi pogled, priča o drevnom kvascu možda djeluje kao neobična kulinarska zanimljivost. Ali za naučnike ona predstavlja mnogo više od toga. Svaki uspješno oživljeni mikroorganizam otvara prozor u svijet koji je nestao prije nekoliko milenijuma i pomaže naučnicima danas da razumiju procese koji su se nekada odvijali.

(EUpravo zato/RTS)