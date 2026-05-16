Drama na dan finala: Evrovizijske kladionice se usijale (Foto)

Evrovizijske kladionice se usijale na dan velikog finala

Večeras se u Beču održava veliko finale jubilarne, 70. Pjesme Evrovizije.

Srbiju predstavlja metal bend Lavina za kojim u Beču vlada nezapamćeno interesovanje, a pored njih, šansu da se nađu u trci za prestižnu titulu pobjednika, ima još 24 predstavnika.

Na sam dan finala, veliku pažnju privlače i kladionice, koje ne moraju da budu tačne, i koje variraju iz minuta u minut. Ipak, "u ovom minutu", ne predviđaju dobar plasman srpskom predstavniku

Srbija je zabilježila pad u prognozama, pa se očekuje da se pjesma "Kraj mene" nađe na 20. mjestu pri dnu liste, uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Litvaniju, Njemačku i domaćina Austriju.

Bolji plasman imaju Hrvatska i Albanija, dok se očekuje da pobijedi Finska.

