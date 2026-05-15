"Srbija će pobijediti": Ruslana otkrila kako osvojiti prvo mjesto na Evroviziji, pokazala koliko voli Lavinu

Ruslana je istakla da uvijek navija za Srbiju.

Izvor: MONDO

Ruslana ne krije da veoma voli Srbiju, prvenstveno zbog prijateljstva sa pjevačem Željkom Joksimovićem, o kome je otvoreno govorila.

Ukrajinska pjevačica se dotakla i grupe Lavina, pa istakla da uvijek navija za Srbiju.

"Fokusirana sam na Srbiju jer mi je bliža srcu od drugih. Navijam za vas, ne samo ove godine, nego svake godine. Navijam i znam da će Srbija pobijediti iznova i iznova", rekla je ona.

Poslušajte šta je rekla:

Pogledajte 00:43 “Srbija će pobediti, iznova i iznova”: Ruslana navija svim silama za Lavinu Izvor: MONDO/Marina Cvetković Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Podsjetimo, Ruslana je 2004. godine pobijedila na Evroviziji pjesmom "Wild Dance", a sada je otkrila da se svake godine osjeća kao da treba da se takmiči na Evroviziji.

"Svake godine kada posjetim Evroviziju isto se osjećam, kao da ću ja sutra nastupiti kao takmičar. Budi muzičar, lud, borac i zaboravi na pobjedu", istakla je pjevačica.

Poslušajte celu izjavu:

Pogledajte 01:22 “Zaboravite na pobedu, budite divlji”: Ruslana otkrila čime se vodi svih ovih godina, poslala moćnu poruku Izvor: MONDO/Marina Cvetković Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Bonus video: