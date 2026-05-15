ČITAOCI REPORTERI

Haos na mrežama zbog rasporeda u finalu Evrovizije, ljudi bijesni zbog Finske, a Srbi "srećnici"

Autor Vesna Kerkez
Nakon što je objavljen raspored nastupa tokom finalne večeri Evrovizije 16. maja 2026, brojni fanovi izrazili su svoje nezadovoljstvo

reakcije na mrežama oko redosleda nastupa u finalu evrovizije Izvor: Eurovision Song Contest/youtube

Redoslijed takmičara na finalu Pjesme Evrovizije zvanično je izašao, i glasi ovako:

  1. Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem'
  2. Njemačka – Sarah Engels 'Fire'
  3. Izrael – Noam Bettan 'Michelle'
  4. Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice'
  5. Albanija – Alis 'Nân'
  6. Grčka – Akylas 'Ferto'
  7. Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym'
  8. Australija – Delta Goodrem 'Eclipse'
  9. Srbija – LAVINA 'Kraj Mene'
  10. Malta – AIDAN 'Bella'
  11. Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS'
  12. Bugarska – DARA 'Bangaranga'
  13. Hrvatska – LELEK 'Andromeda'
  14. Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei'
  15. Francuska – Monroe 'Regarde!'
  16. Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!'
  17. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin'
  18. Poljska – ALICJA 'Pray'
  19. Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más'
  20. Švedska – FELICIA 'My System'
  21. Kipar – Antigoni 'JALLA'
  22. Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì'
  23. Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA'
  24. Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me'
  25. Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'

Srbija, kao što ste mogli vidjeti, nastupa pod rednim brojem devet, a mnogi su mišljenja da je ovo srećan broj. Međutim, na mrežama su se potegle i oštre rasprave zbog drugih takmičara kojima sreća nije bila toliko blagonaklona.

Glavna tema na Tviteru su, pored Srbije, Finska i Danska, a komentari ljudi samo se ređaju. 

- Danska otvara finale, to je čisto zlo - pisao je jedan korisik ove društvene mreže.

- Favoriti se neće smijati ovome. Finska nakon Moldavije? Danska otvara? Grčka na 6, Australija na 8. mestu. Da li se Rumunija takmiči? Ludilo - glasio je drugi tvit.

A onda je jedna korisnica pomenula i Srbiju.

- Džej Džej i Lorin su nastupali pod rednim brojem 9 kada su pobijedili. Lavina nastupa 9. toliko o tome - napisala je ona.

Međutim, odmah se moglo vidjeti da je i Finskoj dat "srećan" broj:

- Finskoj su dali da nastupa 17. isto kao što su Lordi bili 17. po redu kada su pobijedili 2006. Zanimljiva slučajnost - pisao je gledalac Evrovizije.

Inače, finska predstavnica Linda Lampenius je od prije nekoliko dana glavna tema u Srbiji jer se saznalo da svojevremeno nastupala na Kosovu, gdje je svirala NATO vojnicima, a na njenoj Wiki stranici stoji da je taj nastup bio dio "njene međunarodne karijere".

Podsjećamo vas da u narednim danima pratite MONDOVISION - direktno iz Beča vam donosimo atmosferu iza scene, najzanimljivije trenutke, reakcije i sve priče koje ne vidite tokom prenosa.

Izvor: MONDO

