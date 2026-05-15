Haos na mrežama zbog rasporeda u finalu Evrovizije, ljudi bijesni zbog Finske, a Srbi "srećnici"

Nakon što je objavljen raspored nastupa tokom finalne večeri Evrovizije 16. maja 2026, brojni fanovi izrazili su svoje nezadovoljstvo

Redoslijed takmičara na finalu Pjesme Evrovizije zvanično je izašao, i glasi ovako:

Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem' Njemačka – Sarah Engels 'Fire' Izrael – Noam Bettan 'Michelle' Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice' Albanija – Alis 'Nân' Grčka – Akylas 'Ferto' Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym' Australija – Delta Goodrem 'Eclipse' Srbija – LAVINA 'Kraj Mene' Malta – AIDAN 'Bella' Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS' Bugarska – DARA 'Bangaranga' Hrvatska – LELEK 'Andromeda' Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei' Francuska – Monroe 'Regarde!' Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!' Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin' Poljska – ALICJA 'Pray' Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más' Švedska – FELICIA 'My System' Kipar – Antigoni 'JALLA' Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì' Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA' Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me' Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'

Srbija, kao što ste mogli vidjeti, nastupa pod rednim brojem devet, a mnogi su mišljenja da je ovo srećan broj. Međutim, na mrežama su se potegle i oštre rasprave zbog drugih takmičara kojima sreća nije bila toliko blagonaklona.

Glavna tema na Tviteru su, pored Srbije, Finska i Danska, a komentari ljudi samo se ređaju.

- Danska otvara finale, to je čisto zlo - pisao je jedan korisik ove društvene mreže.

denmark opening is just evilhttps://t.co/A3f5dnsfzF — natasha (@__natasha__t)May 15, 2026

The most random running order we've ever seen. No favorite will smile at this.

Finland after Moldova?

Denmark opening?

Greece at 6 and Australia at 8?

Is Romania a contender?

Madness.#Eurovisionhttps://t.co/FqJLJUNwPi — Nikos V. (@NikosV34)May 15, 2026

- Favoriti se neće smijati ovome. Finska nakon Moldavije? Danska otvara? Grčka na 6, Australija na 8. mestu. Da li se Rumunija takmiči? Ludilo - glasio je drugi tvit.

A onda je jedna korisnica pomenula i Srbiju.

JJ and Loreen winning after performing 9th… Lavina performing 9th… much to think about (yes I’m delulu) — ★ ANASTAZIA ★ (@__Anastazia__)May 15, 2026

- Džej Džej i Lorin su nastupali pod rednim brojem 9 kada su pobijedili. Lavina nastupa 9. toliko o tome - napisala je ona.

Međutim, odmah se moglo vidjeti da je i Finskoj dat "srećan" broj:

- Finskoj su dali da nastupa 17. isto kao što su Lordi bili 17. po redu kada su pobijedili 2006. Zanimljiva slučajnost - pisao je gledalac Evrovizije.

Finland being given the same running order slot 17 that Lordi had when they won in 2006 is an interesting coincidence... — ESC Tom (@EurovisionTom)May 15, 2026

Inače, finska predstavnica Linda Lampenius je od prije nekoliko dana glavna tema u Srbiji jer se saznalo da svojevremeno nastupala na Kosovu, gdje je svirala NATO vojnicima, a na njenoj Wiki stranici stoji da je taj nastup bio dio "njene međunarodne karijere".

