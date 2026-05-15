Haos na mrežama zbog rasporeda u finalu Evrovizije, ljudi bijesni zbog Finske, a Srbi "srećnici"

Nakon što je objavljen raspored nastupa tokom finalne večeri Evrovizije 16. maja 2026, brojni fanovi izrazili su svoje nezadovoljstvo
Redoslijed takmičara na finalu Pjesme Evrovizije zvanično je izašao, i glasi ovako:
- Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem'
- Njemačka – Sarah Engels 'Fire'
- Izrael – Noam Bettan 'Michelle'
- Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice'
- Albanija – Alis 'Nân'
- Grčka – Akylas 'Ferto'
- Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym'
- Australija – Delta Goodrem 'Eclipse'
- Srbija – LAVINA 'Kraj Mene'
- Malta – AIDAN 'Bella'
- Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS'
- Bugarska – DARA 'Bangaranga'
- Hrvatska – LELEK 'Andromeda'
- Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei'
- Francuska – Monroe 'Regarde!'
- Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!'
- Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin'
- Poljska – ALICJA 'Pray'
- Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más'
- Švedska – FELICIA 'My System'
- Kipar – Antigoni 'JALLA'
- Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì'
- Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA'
- Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me'
- Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'
Srbija, kao što ste mogli vidjeti, nastupa pod rednim brojem devet, a mnogi su mišljenja da je ovo srećan broj. Međutim, na mrežama su se potegle i oštre rasprave zbog drugih takmičara kojima sreća nije bila toliko blagonaklona.
Glavna tema na Tviteru su, pored Srbije, Finska i Danska, a komentari ljudi samo se ređaju.
- Danska otvara finale, to je čisto zlo - pisao je jedan korisik ove društvene mreže.
denmark opening is just evilhttps://t.co/A3f5dnsfzF— natasha (@__natasha__t)May 15, 2026
The most random running order we've ever seen. No favorite will smile at this.— Nikos V. (@NikosV34)May 15, 2026
Finland after Moldova?
Denmark opening?
Greece at 6 and Australia at 8?
Is Romania a contender?
Madness.#Eurovisionhttps://t.co/FqJLJUNwPi
- Favoriti se neće smijati ovome. Finska nakon Moldavije? Danska otvara? Grčka na 6, Australija na 8. mestu. Da li se Rumunija takmiči? Ludilo - glasio je drugi tvit.
A onda je jedna korisnica pomenula i Srbiju.
JJ and Loreen winning after performing 9th… Lavina performing 9th… much to think about (yes I’m delulu)— ★ ANASTAZIA ★ (@__Anastazia__)May 15, 2026
- Džej Džej i Lorin su nastupali pod rednim brojem 9 kada su pobijedili. Lavina nastupa 9. toliko o tome - napisala je ona.
Međutim, odmah se moglo vidjeti da je i Finskoj dat "srećan" broj:
- Finskoj su dali da nastupa 17. isto kao što su Lordi bili 17. po redu kada su pobijedili 2006. Zanimljiva slučajnost - pisao je gledalac Evrovizije.
Finland being given the same running order slot 17 that Lordi had when they won in 2006 is an interesting coincidence...— ESC Tom (@EurovisionTom)May 15, 2026
Inače, finska predstavnica Linda Lampenius je od prije nekoliko dana glavna tema u Srbiji jer se saznalo da svojevremeno nastupala na Kosovu, gdje je svirala NATO vojnicima, a na njenoj Wiki stranici stoji da je taj nastup bio dio "njene međunarodne karijere".
