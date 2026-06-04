Dizajneri više ne preporučuju samo ravne plafone: Jedna promjena može potpuno transformisati prostor

Ravni plafoni više nisu jedini izbor. Stručnjaci otkrivaju četiri moderne alternative koje prostoru daju karakter, ali i mane koje treba da znate prije renoviranja.

Izvor: PrimeLensCrafter/Shutterstock

Ravni plafoni sve češće ustupaju mjesto kreativnijim rješenjima.

Tapete, gips-karton, lajsne i drvo imaju različite prednosti i mane.

Izbor plafona zavisi od prostorije, budžeta i uslova u domu.

Ravni plafoni posljednjih godina postali su jedno od najčešćih rješenja za uređenje doma jer se postavljaju brzo i bez velike količine prašine i nereda. Ipak, dizajneri enterijera upozoravaju da zbog masovne upotrebe često djeluju bezlično i da prostorijama oduzimaju karakter.

Zbog toga se sve više ljudi vraća alternativnim rješenjima koja zahtijevaju više vremena i ulaganja, ali prostoru daju poseban izgled. Stručnjaci savjetuju da prije izbora plafona vlasnici domova razmotre za koju prostoriju im je potreban, u kakvom je stanju postojeći plafon i da li žele brzo rješenje ili su spremni na ozbiljnije građevinske radove.

Tapete za plafon

Tapete koje se kreče i dalje spadaju među najjeftinije načine uređenja plafona, ali samo ako je površina potpuno ravna. Ukoliko postoje pukotine ili neravnine, nedostaci će vrlo brzo postati vidljivi.

Njihov vijek trajanja relativno je kratak, posebno u kuhinjama gdje masnoća i para mogu izazvati žutilo. U kupatilima i prostorijama sa povećanom vlagom često počinju da se odljepljuju nakon nekoliko godina.

Ipak, kvalitetnije varijante poput staklenih tapeta mogu trajati i do 15 godina te znatno bolje podnose vlagu, ali su i skuplje.

Dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Rešetkasti plafoni

PVC i aluminijumske plafonske lajsne najčešće se koriste u kupatilima, kuhinjama i na balkonima jer dobro podnose vlagu i temperaturne promjene. Njihova prednost je i jednostavan pristup instalacijama, budući da se pojedine lajsne mogu lako ukloniti.

S druge strane, ovakvi plafoni smanjuju visinu prostorije za nekoliko centimetara, što može biti problem u manjim stanovima. Dizajneri upozoravaju da neodgovarajući izbor boje i teksture može ostaviti utisak kancelarijskog ili javnog prostora.

Prema njihovim riječima, najbolji izbor su široke mat lajsne u bijeloj boji ili imitaciji drveta.

Dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Gips-karton

Gips-karton omogućava izradu spuštenih plafona, skrivene LED rasvjete, ugradnih reflektora i efikasno prikrivanje neravnina.

Međutim, riječ je o zahtjevnom procesu koji može trajati više od sedam dana. Tokom radova stvara se velika količina gipsane prašine koja često dospije i u zatvorene ormariće.

Za kupatila se preporučuje vlagootporni gips-karton, ali ni on nije idealno rješenje ukoliko prostor nema kvalitetnu ventilaciju.

Majstori savjetuju da se tokom radova vrata zaštite najlonom i ljepljivom trakom te da se koristi industrijski usisivač kako bi se količina prašine smanjila.

Dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Drvena obloga

Drveni plafoni posljednjih godina ponovo dobijaju na popularnosti, naročito u vikendicama, porodičnim kućama i radnim prostorijama. Drvo prostoru daje toplinu i potpuno drugačiju atmosferu od klasičnih bijelih plafona.

Ipak, upravo ova opcija zahtijeva najviše održavanja. Ako nije adekvatno zaštićeno, drvo može upijati vlagu, mijenjati boju i pucati. Čak i u suvim prostorijama nakon nekoliko godina mogu se pojaviti manje deformacije.

Dodatni nedostatak predstavlja cijena, jer kvalitetne drvene obloge često koštaju nekoliko puta više od gips-kartonskih rješenja. Osim toga, zaštitne premaze potrebno je redovno obnavljati.

Za kuhinje i kupatila stručnjaci preporučuju termički obrađeno drvo koje bolje podnosi vlagu i temperaturne promjene, ali je njegova cijena znatno viša.

Dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna