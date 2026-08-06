Zaboravite balajaž: Ova boja kose izgleda otmeno, prirodno i skupo

Savršena igra svijetlih i tamnih pramenova u kosi momentalno daje luksuzan izgled.

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Tortoiseshell kosa je novi trend koji kombinuje nijanse čokolade, karamele, jantara i bronze.

Ova tehnika daje prirodan, ali luksuzan izgled zahvaljujući igri svjetlijih i tamnijih tonova.

Idealna je za sve koji žele osvježenje frizure bez velike promjene imidža.

Ako želite promjenu frizure, ali ne želite drastičan rez ili potpuno novu boju, postoji trend koji bi mogao da bude savršen izbor za vas. Svijet ljepote i mode osvojila je tortoiseshell kosa, odnosno boja kornjačevine, koja donosi toplinu, sjaj i višedimenzionalan izgled koji djeluje prirodno, a istovremeno privlači pažnju.

Tortoiseshell efekat podrazumijeva miješanje toplih tonova poput tamne čokolade, karamele, meda, jantara i bronzanih nijansi, koje se stapaju u bogatu boju sa prelijepim sjajem.

Rezultat je kosa koja izgleda kao da je prirodno posvijetlila na suncu, ali ima mnogo raskošniji i sofisticiraniji izgled.

Najljepši efekat postiže se balajaž tehnikom, gdje se svjetliji i tamniji tonovi pažljivo kombinuju kako bi kosa dobila dubinu i dimenziju.

Frizeri obično preporučuju tople nijanse koje se prilagođavaju prirodnoj boji kose i tenu, a pramenovi mogu da se nanesu duž cijele kose ili samo na krajeve za diskretniji efekat.

Da bi boja kornjačevine zaista došla do izražaja, ključan je sjaj kose. Zato je nakon farbanja važno koristiti proizvode koji hrane vlas i čuvaju blistav izgled boje.

(Lepa i srećna/Mondo)