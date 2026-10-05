Ove 4 boje kose biće najtraženije ove jeseni: Jedna posebno lijepo prikriva sijede

Koje će boje kose biti moderne ove jeseni? Kolorista izdvaja 4 trenda, od nježnog balejaža do čokoladnih i plavih nijansi.

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Jesen nam donosi tople džempere, mekanu ćebad i omiljene sezonske ukuse, a ta toplina lako se prenosi i u svijet ljepote. Nova boja kose jedan je od najlakših načina da osvježite izgled za novu sezonu.

Ako želite suptilnu promjenu ili, pak, dublju i sjajniju nijansu, ovi trendovi mogu biti odlična inspiracija za sljedeći odlazak u salon. Koloristi izdvajaju četiri moderne boje kose za jesen koje će biti posebno tražene.

Nježni romantični balejaž

Balejaž ove jeseni postaje nježniji i suptilniji. Umjesto izrazitih pramenova sa velikim kontrastom, ovaj trend podrazumijeva nijanse koje se međusobno blago prelivaju i stvaraju diskretan efekat dubine.

Lesli Šors, stručnjakinja za bojenje kose iz salona Erik Maršal u Nešvilu, ovaj efekat opisuje kao „tihi šapat u svijetu preplavljenom stimulacijama“. Drugim riječima, cilj je da kosa izgleda prirodno, nenametljivo i kao da nije previše sređivana.

Ovakav izgled može da odgovara gotovo svima, posebno ako volite bezvremensku boju kose koja ne zahtjeva previše održavanja. Koloristi možete tražiti nježne pramenove u tonovima koji su bliski vašoj osnovnoj boji kose.

Možete razgovarati i o demi-permanentnoj boji bez amonijaka. Ona je blaža opcija od trajnog farbanja, a pošto je prelaz između nijansi mekan i postepen, izrastanje kose može biti manje primjetno. To potencijalno znači i više vremena između dva odlaska u salon.

Kakao braon sa čokoladnim pramenovima

Ako želite izraženiju promjenu za jesen, duboka kakao braon boja sa nježnim čokoladnim pramenovima odličan je izbor.

Ova nijansa kombinuje bogatu smeđu osnovu sa svijetlijim, toplim trakama u boji čokolade. Efekat je raskošan, sjajan i topao, a različite nijanse braon stvaraju dodatnu dubinu.

Ova boja posebno lijepo može da izgleda na maslinastom tenu, mada kolorista može da prilagodi toplinu i dubinu nijanse vašem tonu kože.

Za ovakav izgled možete tražiti jednoličnu boju bez amonijaka u srednje do tamno braon tonovima, u zavisnosti od vaše početne boje. Druga mogućnost su nježno oslikani balejaž pramenovi u čokoladnim nijansama, koji će kosi dati više dimenzije.

Karamel-zlatni pramenovi

Karamel-zlatni pramenovi spajaju nježne zlatne i bakarne tonove i daju kosi topliji, zemljani izgled koji savršeno odgovara jeseni.

Bogati karamel preliv podsjeća na toplu svjetlost pred zalazak sunca, a kosi daje dubinu i toplinu bez gubitka sjaja.

Ovaj trend posebno lijepo izgleda na brinetama i na gustoj, slojevito ošišanoj kosi, jer krupniji pramenovi dodatno naglašavaju pokret i vizuelni volumen.

Ako želite ovaj efekat, od koloriste možete tražiti izraženije zlatne balejaž pramenove, posebno oko lica. Mogu se raditi tehnikom oslikavanja ili uz pomoć folija, u zavisnosti od toga koliko svijetlu i izraženu promjenu želite.

Oblak-balejaž za ledeno plavu kosu

Oblak-balejaž donosi prozračniju verziju svjetle plave kose. Kod ove tehnike vrlo svijetli, gotovo bijeli plavi pramenovi raspoređuju se kroz već plavu osnovu, čime se dobija nježna i višedimenzionalna boja.

Efekat je svijetao, vazdušast i vrlo nježan, a kosa dobija izgled sličan platinastoj plavoj, ali bez potrebe za toliko čestim održavanjem izrasta.

Ova tehnika može biti zanimljiva i ženama koje žele da postepeno uklope sijede vlasi, jer hladni i veoma svijetli pramenovi mogu da naprave prirodniji prelaz između sijede kose i plavih tonova.

Za ovakav izgled možete tražiti balejaž sa blanšom ili tehniku kombinovanja balejaža i folija. Cilj je da pramenovi budu što svjetliji, ali da završni efekat ostane mekan i prirodno stopljen sa ostatkom kose.

Koju boju kose izabrati za jesen?

Od nježnog balejaža do bogatih čokoladnih, karamel i ledeno plavih nijansi, jesenji trendovi boja kose nude opcije i za one koje žele samo suptilno osvježenje i za one spremne na veću promjenu.

Prije farbanja najbolje je da sa koloristom razgovarate o stanju kose, prirodnoj boji, tenu i količini održavanja koju ste spremni da prihvatite, piše RealSimple. Tako trend koji vam se dopadne može da se prilagodi upravo vašoj kosi.

(Mondo)