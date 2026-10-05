Parfemi do 50 evra savršeni za jesen i zimu: Mirišu kao da vrijede cijelo bogatstvo i traju dugo

Jesen i zima traže toplije i intenzivnije mirise. Izdvojili smo ženske i uniseks parfeme do 50 evra koji su idealni za hladnije dane.

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Jesen i zima jednostavno traže drugačije parfeme. Dok tokom toplijih mjeseci najčešće biramo svježe, citrusne i lagane cvjetne note, sa dolaskom hladnijih dana prirodno nas privlače topliji i intenzivniji mirisi.

Vanila, cimet, amber, sandalovina, mošus, koža i začinske note tada dolaze u prvi plan i na koži dobijaju onu posebnu toplinu koju toliko volimo.

Dobra vijest je da promjena parfema za novu sezonu ne mora da znači i veliki trošak. Među pristupačnijim mirisima mogu se pronaći vrlo zanimljive kompozicije za različite ukuse - od nježnih i ženstvenih do intenzivnih, začinskih i drvenastih.

Izdvojili smo nekoliko parfema koji se mogu pronaći za manje od 50 evra, a koji su posebno zanimljivi za hladnije dane.

Ženski parfemi

Burberry Brit

Burberry Brit je odličan izbor za one koji žele ženstven, topao, ali ne previše težak parfem.

Kombinacija limuna, kruške i badema daje mu zanimljiv početak, dok božur, vanila, mahagonij i amber donose toplinu kako se miris razvija. Ima dovoljno slatkoće da se uklopi uz jesen, ali ostaje dovoljno lagan za svakodnevno nošenje.

To je jedan od onih parfema koje lako možemo zamisliti uz oversized džemper, kaput i kafu za ponijeti.

Armaf Club de Nuit Intense Woman

Ako volite parfeme koji ostavljaju trag, Armaf Club de Nuit Intense Woman ide u potpuno drugom pravcu.

Ruža, šafran i geranijum otvaraju kompoziciju, dok se kasnije pojavljuju ljubičica, kumin i muškatni oraščić, piše Journal. Baza je posebno zanimljiva - pačuli, amber, vanila i oud daju joj dubinu i intenzitet.

Ovo je miris za hladnije večeri, kada želimo da parfem bude jednako upečatljiv kao i ostatak outfita.

Guess Seductive Noir Women

Guess Seductive Noir Women je izbor za one koji vole nešto senzualnije, ali ne žele izrazito težak parfem.

Voćne i cvjetne note spajaju se sa toplijom bazom, pa parfem dobija zavodljiv karakter koji posebno dobro funkcioniše u večernjim prilikama.

Nije potrebno mnogo razmišljanja oko njega. Ovo je jedan od onih mirisa koje možemo poprskati prije večere, izlaska ili nekog posebnog događaja i pustiti da uradi ostatak.

Lattafa Yara

Za ljubiteljke slatkih i kremastih parfema, Lattafa Yara je jedna od zanimljivijih pristupačnih opcija.

Njegova kompozicija kombinuje voćne i cvjetne akorde sa vanilom, mošusom i sandalovinom, stvarajući topao, uušuškan trag koji podsjeća na najfinije poslastice.

Idealan je za hladnije dane kada želite miris koji opušta, popravlja raspoloženje i unosi dozu slatke topline u svakodnevicu.

Uniseks parfemi

Lattafa Khamrah

Ako bismo morali da izaberemo parfem koji najviše priziva hladne dane, Lattafa Khamrah bi se vrlo lako našao pri vrhu liste.

Cimet i muškatni oraščić daju mu topao početak, dok se kasnije razvijaju urme, pralina, vanila, tonka i benzoin. Sladak je, bogat i začinski, ali upravo zbog toga odlično funkcioniše kada temperature padnu.

Ovo je parfem za džempere, kapute, večernje šetnje i sve one trenutke kada želimo da mirišemo kao da smo upravo izašli iz nekog toplog, zamračenog bara.

Lattafa Ajwad

Lattafa Ajwad je još jedan uniseks izbor za one koji vole slađe i intenzivnije mirise.

Voćne i cvetne note kombinuju se sa vanilom, amberom i mošusom, pa rezultat ostaje topao i izražajan. Sa cenom koja se uklapa u budžet do 50 evra, predstavlja zanimljivu opciju ako želite da eksperimentišete sa arapskom parfemskom scenom.