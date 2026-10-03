Parfemi sa aromom kafe stvoreni za jesenje dane: Bogati, slojeviti i neodoljivo privlačni

Parfemi sa aromom kafe koji su savršeni za jesenje dane, donose bogate i slojevite mirisne kompozicije.

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Miris tek skuvane kafe za mnoge predstavlja jedno od onih malih zadovoljstava koja u trenu bude sva čula i pružaju osećaj opuštanja. Intenzivan, topao i obavijajući, taj miris u sebi nosi nešto gotovo hipnotišuće čemu je teško odoljeti.

Zato i ne čudi što su ove note odavno pronašle svoje mjesto u svijetu visoke parfimerije, gdje se vešto kombinuju sa akordima vanile, kakaa, karamele, cvijeća ili plemenitog drveta, stvarajući slojevite, zavodljive i izuzetno privlačne kompozicije. Zato su parfemi s mirisom kafe savršen izbor za jesen, kada prirodno težimo složenijim i toplijim mirisnim tonovima.

Midnight Espresso – Kilian Paris

Ovaj parfem inspirisan je popularnim koktelom Espresso Martini i nosi slatku i intenzivnu energiju. Note kafe i ruma otvaraju miris uz bogatu dubinu, stapajući se u topao akord čokolade i lešnika. Kako navode iz ove kuće, burbon vanila i sijamski benzoin zadržavaju se na koži, ostavljajući za sobom mekan i baršunast trag.

Midnight Espresso by Kilian Paris parfem

Izvor: Promo

Gourmand Coffee – Zara

Intenzivna kafa spaja se sa kremastom čokoladom na bazi toplih amber i drvenih nota koje parfemu daju dubinu i stabilnost. Rezultat je obavijajući i zavodljiv miris sa elegantnom, slatkom dozom. Ako ste u potrazi za pristupačnijom opcijom koja ne gubi na kvalitetu, ovaj Zarin favorit je pun pogodak.

Gourmand Coffee by Zara parfem

Izvor: Promo

Replica Coffee Break – Maison Margiela

„Kratak predah od gradske vreve u toplom kafiću tokom hladnog zimskog dana.“ Upravo tu atmosferu dočarava ovaj proslavljeni Margielin miris, suptilno kombinujući note kafe sa smirujućom, aromatičnom lavandom i mekanim notama mlijeka.

Replica Coffee Break Maison Margiela parfem

Izvor: Promo

Black Opium – Yves Saint Laurent

Već dobro poznati klasik. Crna kafa i sočna kruška obeležavaju početak ove mirisne priče, koja ubrzo ustupa mjesto cvetnom srcu u kojem vladaju jasmin i cvijet pomorandže. U bazi se pojavljuju vanila i beli mošus, ostavljajući topao, izrazito ženstven trag koji savršeno prija u hladnijim mjesecima.

Black Opium Yves Saint Laurent parfem

Izvor: Promo

Oudgasm Cafe Oud 19 – Kayali

Ovaj miris, koji brend opisuje kao „senzualno elektrizirajući“, na jedinstven način spaja kremaste note kapučina, raskošno cvjetno srce ruže i geranijuma, i duboku, smolastu drvenu osnovu ouda. Spoj gurmanske kafe i mističnog ouda daje mu nevjerovatnu senzualnost i karakter, pa predstavlja idealan izbor za jesenje večeri kada želite da ostavite upečatljiv trag.

Oudgasm Cafe Oud 19 Kayali parfem

Izvor: Promo

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