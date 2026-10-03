Parfemi sa aromom kafe stvoreni za jesenje dane: Bogati, slojeviti i neodoljivo privlačni

Parfemi sa aromom kafe koji su savršeni za jesenje dane, donose bogate i slojevite mirisne kompozicije.
Miris tek skuvane kafe za mnoge predstavlja jedno od onih malih zadovoljstava koja u trenu bude sva čula i pružaju osećaj opuštanja. Intenzivan, topao i obavijajući, taj miris u sebi nosi nešto gotovo hipnotišuće čemu je teško odoljeti.
Zato i ne čudi što su ove note odavno pronašle svoje mjesto u svijetu visoke parfimerije, gdje se vešto kombinuju sa akordima vanile, kakaa, karamele, cvijeća ili plemenitog drveta, stvarajući slojevite, zavodljive i izuzetno privlačne kompozicije. Zato su parfemi s mirisom kafe savršen izbor za jesen, kada prirodno težimo složenijim i toplijim mirisnim tonovima.
Midnight Espresso – Kilian Paris
Ovaj parfem inspirisan je popularnim koktelom Espresso Martini i nosi slatku i intenzivnu energiju. Note kafe i ruma otvaraju miris uz bogatu dubinu, stapajući se u topao akord čokolade i lešnika. Kako navode iz ove kuće, burbon vanila i sijamski benzoin zadržavaju se na koži, ostavljajući za sobom mekan i baršunast trag.
Gourmand Coffee – Zara
Intenzivna kafa spaja se sa kremastom čokoladom na bazi toplih amber i drvenih nota koje parfemu daju dubinu i stabilnost. Rezultat je obavijajući i zavodljiv miris sa elegantnom, slatkom dozom. Ako ste u potrazi za pristupačnijom opcijom koja ne gubi na kvalitetu, ovaj Zarin favorit je pun pogodak.
Replica Coffee Break – Maison Margiela
„Kratak predah od gradske vreve u toplom kafiću tokom hladnog zimskog dana.“ Upravo tu atmosferu dočarava ovaj proslavljeni Margielin miris, suptilno kombinujući note kafe sa smirujućom, aromatičnom lavandom i mekanim notama mlijeka.
Black Opium – Yves Saint Laurent
Već dobro poznati klasik. Crna kafa i sočna kruška obeležavaju početak ove mirisne priče, koja ubrzo ustupa mjesto cvetnom srcu u kojem vladaju jasmin i cvijet pomorandže. U bazi se pojavljuju vanila i beli mošus, ostavljajući topao, izrazito ženstven trag koji savršeno prija u hladnijim mjesecima.
Oudgasm Cafe Oud 19 – Kayali
Ovaj miris, koji brend opisuje kao „senzualno elektrizirajući“, na jedinstven način spaja kremaste note kapučina, raskošno cvjetno srce ruže i geranijuma, i duboku, smolastu drvenu osnovu ouda. Spoj gurmanske kafe i mističnog ouda daje mu nevjerovatnu senzualnost i karakter, pa predstavlja idealan izbor za jesenje večeri kada želite da ostavite upečatljiv trag.
U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.
Parfemi sa aromom kafe stvoreni za jesenje dane: Bogati, slojeviti i neodoljivo privlačni
Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan.
Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom.
Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom.
Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa.
Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine.
Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza.
Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem
Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.