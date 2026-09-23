Pileći medaljoni sa susamom i kremastim kus-kusom, kruškom i orasima

Ako vam je dosadila klasična kombinacija piletine i krompira, ovaj recept donosi nešto sasvim drugačije, a priprema ne zahtijeva mnogo vremena.

Izvor: mondo/ai

Sočni pileći medaljoni obloženi susamom dobijaju hrskavu koricu, dok se uz njih služi kremasti kus-kus sa pečenom kruškom, orasima i fetom.

Kombinacija na prvi pogled možda djeluje neobično, ali upravo spoj slanog, orašastog i blago slatkog ukusa čini ovaj ručak zanimljivim.

Kruška se tokom pečenja karamelizuje, feta daje potrebnu slanoću, a orasi dodatnu teksturu.

Sastojci za pileće medaljone:

500 g pilećeg filea

1 jaje

3 kašike susama

2 kašike brašna

1 kašičica slatke mljevene paprike

1/2 kašičice bijelog luka u prahu

so i biber

2 kašike ulja

Za neobični prilog

200 g kus-kusa

1 veća kruška

50 g oraha

80 g feta sira

1 kašika meda

1 kašika maslinovog ulja

250 ml povrtnog bujona

sok od pola limuna

šaka svježeg peršuna ili rukole

so i biber

Priprema:

Pileći file isijecite na jednake medaljone i blago ih istucite kako bi se ravnomjerno ispekli. Posolite ih i pobiberite, a zatim začinite mljevenom paprikom i bijelim lukom u prahu.

U jedan tanjir stavite brašno, u drugi umućeno jaje, a u treći pomiješajte susam sa prstohvatom soli. Svaki komad piletine prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje i na kraju u susam, lagano pritiskajući kako bi se susam dobro zalijepio.

Vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Količina: 3–4 porcije

Težina: jednostavno

Medaljone pržite na zagrijanom ulju, na srednjoj temperaturi, po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu, a meso bude potpuno pečeno.

Za to vrijeme pripremite prilog.

Krušku operite, očistite i isijecite na tanke kriške. Stavite je u tavu sa kašikom maslinovog ulja i kašikom meda. Pecite nekoliko minuta sa obje strane, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Pred kraj dodajte krupno sjeckane orahe i kratko ih propržite.

Kus-kus prelijte vrućim povrtnim bujonom, poklopite i ostavite oko pet minuta. Zatim ga rastresite viljuškom, dodajte sok od limuna, malo maslinovog ulja i nasjeckani peršun ili rukolu.

Na tanjir prvo stavite kus-kus, preko njega rasporedite toplu karamelizovanu krušku i orahe, a zatim dodajte izmrvljenu fetu. Uz prilog servirajte hrskave pileće medaljone sa susamom.

Mali trik za još bolji ukus

Ako volite malo izraženije ukuse, u smjesu za susam dodajte prstohvat čilija ili malo rendane limunove korice. Med i kruška tada dobijaju lijepu protivtežu, dok susam ostaje dominantan u hrskavoj korici.