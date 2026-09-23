Pileći medaljoni sa susamom i kremastim kus-kusom, kruškom i orasima

Ako vam je dosadila klasična kombinacija piletine i krompira, ovaj recept donosi nešto sasvim drugačije, a priprema ne zahtijeva mnogo vremena.
Sočni pileći medaljoni obloženi susamom dobijaju hrskavu koricu, dok se uz njih služi kremasti kus-kus sa pečenom kruškom, orasima i fetom.
Kombinacija na prvi pogled možda djeluje neobično, ali upravo spoj slanog, orašastog i blago slatkog ukusa čini ovaj ručak zanimljivim.
Kruška se tokom pečenja karamelizuje, feta daje potrebnu slanoću, a orasi dodatnu teksturu.
Sastojci za pileće medaljone:
- 500 g pilećeg filea
- 1 jaje
- 3 kašike susama
- 2 kašike brašna
- 1 kašičica slatke mljevene paprike
- 1/2 kašičice bijelog luka u prahu
- so i biber
- 2 kašike ulja
- Za neobični prilog
- 200 g kus-kusa
- 1 veća kruška
- 50 g oraha
- 80 g feta sira
- 1 kašika meda
- 1 kašika maslinovog ulja
- 250 ml povrtnog bujona
- sok od pola limuna
- šaka svježeg peršuna ili rukole
- so i biber
Priprema:
Pileći file isijecite na jednake medaljone i blago ih istucite kako bi se ravnomjerno ispekli. Posolite ih i pobiberite, a zatim začinite mljevenom paprikom i bijelim lukom u prahu.
U jedan tanjir stavite brašno, u drugi umućeno jaje, a u treći pomiješajte susam sa prstohvatom soli. Svaki komad piletine prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje i na kraju u susam, lagano pritiskajući kako bi se susam dobro zalijepio.
Vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Količina: 3–4 porcije
Težina: jednostavno
Medaljone pržite na zagrijanom ulju, na srednjoj temperaturi, po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu, a meso bude potpuno pečeno.
Za to vrijeme pripremite prilog.
Krušku operite, očistite i isijecite na tanke kriške. Stavite je u tavu sa kašikom maslinovog ulja i kašikom meda. Pecite nekoliko minuta sa obje strane, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Pred kraj dodajte krupno sjeckane orahe i kratko ih propržite.
Kus-kus prelijte vrućim povrtnim bujonom, poklopite i ostavite oko pet minuta. Zatim ga rastresite viljuškom, dodajte sok od limuna, malo maslinovog ulja i nasjeckani peršun ili rukolu.
Na tanjir prvo stavite kus-kus, preko njega rasporedite toplu karamelizovanu krušku i orahe, a zatim dodajte izmrvljenu fetu. Uz prilog servirajte hrskave pileće medaljone sa susamom.
Mali trik za još bolji ukus
Ako volite malo izraženije ukuse, u smjesu za susam dodajte prstohvat čilija ili malo rendane limunove korice. Med i kruška tada dobijaju lijepu protivtežu, dok susam ostaje dominantan u hrskavoj korici.