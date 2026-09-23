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Pileći medaljoni sa susamom i kremastim kus-kusom, kruškom i orasima

Pileći medaljoni sa susamom i kremastim kus-kusom, kruškom i orasima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Ako vam je dosadila klasična kombinacija piletine i krompira, ovaj recept donosi nešto sasvim drugačije, a priprema ne zahtijeva mnogo vremena.

piletina Izvor: mondo/ai

Sočni pileći medaljoni obloženi susamom dobijaju hrskavu koricu, dok se uz njih služi kremasti kus-kus sa pečenom kruškom, orasima i fetom.

Kombinacija na prvi pogled možda djeluje neobično, ali upravo spoj slanog, orašastog i blago slatkog ukusa čini ovaj ručak zanimljivim.

Kruška se tokom pečenja karamelizuje, feta daje potrebnu slanoću, a orasi dodatnu teksturu.

Sastojci za pileće medaljone:

  • 500 g pilećeg filea
  • 1 jaje
  • 3 kašike susama
  • 2 kašike brašna
  • 1 kašičica slatke mljevene paprike
  • 1/2 kašičice bijelog luka u prahu
  • so i biber
  • 2 kašike ulja
  • Za neobični prilog
  • 200 g kus-kusa
  • 1 veća kruška
  • 50 g oraha
  • 80 g feta sira
  • 1 kašika meda
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 250 ml povrtnog bujona
  • sok od pola limuna
  • šaka svježeg peršuna ili rukole
  • so i biber

Priprema:

Pileći file isijecite na jednake medaljone i blago ih istucite kako bi se ravnomjerno ispekli. Posolite ih i pobiberite, a zatim začinite mljevenom paprikom i bijelim lukom u prahu.

U jedan tanjir stavite brašno, u drugi umućeno jaje, a u treći pomiješajte susam sa prstohvatom soli. Svaki komad piletine prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje i na kraju u susam, lagano pritiskajući kako bi se susam dobro zalijepio.

Vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Količina: 3–4 porcije
Težina: jednostavno

Medaljone pržite na zagrijanom ulju, na srednjoj temperaturi, po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu, a meso bude potpuno pečeno.

Za to vrijeme pripremite prilog.

Krušku operite, očistite i isijecite na tanke kriške. Stavite je u tavu sa kašikom maslinovog ulja i kašikom meda. Pecite nekoliko minuta sa obje strane, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Pred kraj dodajte krupno sjeckane orahe i kratko ih propržite.

Kus-kus prelijte vrućim povrtnim bujonom, poklopite i ostavite oko pet minuta. Zatim ga rastresite viljuškom, dodajte sok od limuna, malo maslinovog ulja i nasjeckani peršun ili rukolu.

Na tanjir prvo stavite kus-kus, preko njega rasporedite toplu karamelizovanu krušku i orahe, a zatim dodajte izmrvljenu fetu. Uz prilog servirajte hrskave pileće medaljone sa susamom.

Mali trik za još bolji ukus

Ako volite malo izraženije ukuse, u smjesu za susam dodajte prstohvat čilija ili malo rendane limunove korice. Med i kruška tada dobijaju lijepu protivtežu, dok susam ostaje dominantan u hrskavoj korici.

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Tagovi

recept Mondo kuhinja piletina

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