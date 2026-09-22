Mostar postaje centar devete umjetnosti: Stiže 11. izdanje omiljenog strip festivala

Grad na Neretvi predstojećeg će vikenda ponovo postati glavno okupljalište ljubitelja stripa, ilustracije i vizuelnog pripovijedanja.

Izvor: MOstrip

U prostorijama Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, 26. i 27. septembra 2026. godine, održaće se 11. izdanje Mostarskog strip vikenda, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih strip umjetnosti u regionu.

Svečano otvaranje festivala predviđeno je za subotu, 26. septembar s početkom u 12:00 časova, čime će službeno započeti dvodnevni program bogat sadržajima za sve generacije – od najmlađih do strastvenih kolekcionara i ljubitelja devete umjetnosti.

Prostor za susret generacija i novih ideja

Tokom dva dana trajanja festivala, posjetioci će imati priliku izbliza upoznati svijet stripa kroz raznovrsne aktivnosti. Program uključuje razgovore i druženja sa autorima, izložbe originalnih crteža i ilustracija, predstavljanja novih strip izdanja te nezaobilazno potpisivanje radova.

Organizatori iz MOstrip kluba ističu kako festival odavno nadilazi okvire puke zabave te da predstavlja važan dio savremene kulture.

Izvor: MOstrip

„Strip je mnogo više od crteža i teksta. To je način pripovijedanja koji spaja vizuelnu umjetnost i književnost, otvara prostor mašti i omogućava da jedna priča istovremeno govori različitim generacijama. Upravo zato želimo da Mostarski strip vikend bude mjesto na kojem će se susresti oni koji strip već vole, ali i oni koji će ga tek otkriti“, poručuju iz organizacije.

Od evropskog klasika do manga izraza

Poseban naglasak ovogodišnjeg izdanja stavljen je na edukaciju i podsticanje mladih talenata. Kroz direktan kontakt sa profesionalnim ilustratorima i crtačima, mlađe generacije moći će da saznaju kako nastaje strip, razmijene ideje te naprave svoje prve korake u svijetu vizuelnog stvaralaštva.

Festival nastoji da prikaže i svu širinu savremenog stripa – od tradicije klasičnog evropskog stripa i moderne ilustracije pa sve do manga izraza i najnovijih trendova u vizuelnom pripovijedanju.

Mostarski strip vikend još jednom će potvrditi ulogu Mostara kao kulturnog mosta koji spaja domaću i međunarodnu сценu. Organizatori pozivaju sve građane, ljubitelje umjetnosti i radoznale posjetioce da za vikend posjete Kosaču i budu dio ove jedinstvene kreativne priče.

Više informacija o programu dostupno je na zvaničnoj stranici (www.mostrip.ba) i društvenim mrežama kluba.

(Mondo)