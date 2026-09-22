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Sve smo vidjeli u modi, ali ne i ovo: Obuo cipele s Mercedesovim znakom i za 24 sata dobio milion pregleda

Sve smo vidjeli u modi, ali ne i ovo: Obuo cipele s Mercedesovim znakom i za 24 sata dobio milion pregleda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Muškarac iz Ksamila postao je zvijezda društvenih mreža zahvaljujući plesnim pokretima, ali još više bijelim cipelama sa Mercedesovim znakom.

Cipele sa mercedesovim znakom Izvor: TikTok/nele.efl

Kada je TikTok korisnica Nele uključila kameru u albanskom ljetovalištu Ksamil, vjerovatno nije očekivala da će snimiti prizor koji će za samo 24 sata prikupiti više od milion pregleda. U centru pažnje našao se muškarac koji je bez mnogo ustručavanja pokazivao svoje plesno umijeće, ali njegovi pokreti ubrzo su pali u drugi plan.

Poglede su privukle elegantne bijele cipele ukrašene velikim znakom Mercedesa na prednjem dijelu. Nesvakidašnja obuća postala je glavna tema među korisnicima društvenih mreža, koji su se utrkivali u duhovitim komentarima.

"Koliko brzo mogu da idu?"

Dok su jedni muškarca zbog upečatljivih cipela poredili sa Pepeljugom, drugi su njegov ples povezivali sa poznatim automobilskim brendom.

@nele.efl100% Original😭💀#ksamil#albania#vacation#mercedesamg#fyp♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

"Ne okreće automobil, već pete na plesnom podijumu", našalio se jedan korisnik, dok je drugog zanimalo "koliko brzo ove cipele mogu da idu".

Identitet raspoloženog plesača nije poznat, kao ni porijeklo ovog para obuće. Ipak, spoj bijelih elegantnih cipela, ogromnog Mercedesovog znaka i energičnog nastupa bio je dovoljan da snimak za jedan dan postane viralan.

(MONDO)

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Tagovi

cipele obuća

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