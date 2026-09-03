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Cipele koje svaku kombinaciju čine trostruko skupljom: Glavni su trend za jesen 2026.

Cipele koje svaku kombinaciju čine trostruko skupljom: Glavni su trend za jesen 2026.

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Mokasine transformišu svaki stajling i modni su imperativ za jesen 2026.

Cipele za jesen 2026 Izvor: Shutterstock
  • Mokasine jednako dobro funkcionišu uz farmerke i blejzer za dnevne obaveze, kao i uz elegantne midi haljine za večernje prilike.
  • Čokoladno-braon, nijanse karamele i tamna bordo boja zamenjuju klasičnu crnu i savršeno se uklapaju u jesenju paletu.
  • Uz klasične ravne modele mokasina, ove sezone se na velika vrata vraćaju i mokasine sa stabilnom štiklom.

Postoje komadi u garderoberu koji imaju onu neuhvatljivu moć transformacije – trenutno podižu i najobičniju bijelu majicu i farmerke na nivo pariske modne piste.

Ove jeseni, taj nepogrešivi modni adut ponovo su mokasine, cipele koje su odavno prestale da budu rezervisane samo za strogi poslovni dres kod i preselile se na sam vrh liste želja svake žene sa stilom.

Jesen donosi uzbudljiv balans između bezvremenskog klasicizma i upečatljivih trendova. Dok glatka crna koža ostaje siguran ulog za sve prilike, fokus se prebacuje na bogate, tople tonove koji odišu luksuzom. Čokoladno-braon, nijanse karamele i tamno-bordo boja savršeno se uklapaju u jesenju paletu, unoseći dubinu i eleganciju u svakodnevne kombinacije sa bež, sivim i maslinastim tonovima.

Posebnu pažnju ove sezone privlače modeli koji su nastali "simbiozom" sa "brodaricama", cipelama koje su obilježile cijelu godinu.

Varijacije sa sitnim naborima na vrhu prstiju kao i one sa trakom preko risa u startu podižu svaku modnu kombinaciju čineći je triput "skupljom". Mnoge dame daće im prednost u odnosu na patike.

Najveća prednost mokasina leži u njihovoj apsolutnoj svestranosti. Uparite ih sa farmerkama i oversajz blejzerom za jutarnju kafu u gradu, pletenom midi haljinom za poslovni sastanak, ili elegantnim pantalonama širokih nogavica za večernji izlazak. One ne zahtijevaju komplikovano stilizovanje – njihov karakter sam po sebi govori sve.

Pogledajte ideje u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)

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cipele moda jesen

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