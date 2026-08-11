Zara je izbacila svoju verziju koja je daleko jeftinija od modela Dior, ali je jednako atraktivna i moderna.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nakon što su prethodnih sezona dominirale kosom, torbama i haljinama, mašne su novi hit detalj na sandalama.

Trend je postao dominantan zahvaljujući kolekciji modne kuće Dior, gdje su sandale sa mašnama predstavljene u različitim bojama i materijalima.

Dobra vijest je da za ovaj trend ne morate da izdvojite više od 1.000 evra – slični modeli već se pojavljuju u ponudi brojnih popularnih i pristupačnih brendova.

Mašne su dugo bile rezervisane za kosu, haljine i romantične modne kombinacije, ali ove sezone dobijaju sasvim novu ulogu - glavni su hit na sandalama i slingback modelima kojima daju ženstven, elegantan i pomalo luksuzan izgled.

Za popularnost ovog detalja velikim delom je zaslužan Džonatan Anderson, koji je u svojoj prvoj rizort kolekciji za Dior predstavio čitavu paletu sandala ukrašenih upečatljivim mašnama.

Na pisti su se pojavili modeli u žutoj, bež, neboplavoj i ljubičastoj boji, kao i verzije od tvida sa kontrastnim crnim mašnama.

Vidi opis Ove Dior sandale su najveći modni hit: Zara ima 30 puta jeftiniji model koji se prodaje brzinom svjetlosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Trend se ubrzo preselio i na ulice, a jasno je da takozvana "koketna estetika" još ne namjerava da ode u istoriju.

Mašna u prvom planu

Dior već ima sandale sa mašnom u aktuelnoj ponudi, u različitim varijantama – od kože do satena i u bojama poput crne, roze, nebeskoplave, teksas plave i koralne.

Posebno se izdvaja kožna slingback verzija (otvorena peta) od jagnjeće kože, sa prepoznatljivom mašnom na prednjem dijelu i potplatom u obliku poput slova D, kao diskretnom referencom na Dior. Model ima potpeticu od četiri centimetra, a cijena mu je oko 1.050 evra.

Popularni su i modeli sa niskom, takozvanom "kitten" potpeticom. U toj kombinaciji dobija mnogo sofisticiraniji izgled i lako se uklapa čak i u sasvim jednostavne ljetnje kombinacije.

I komercijalni brendovi imaju svoje verzije

Ako vam se dopada trend, ne morate da potrošite bogatstvoi na dizajnerski model. Komercijalni brendovi već su ponudili pristupačnije verzije, pa se u Zari može pronaći crni model sa mašnom, zaobljenim vrhom i kitten potpeticom visokom 4,5 centimetara, po ceni od oko 30 evra.

Mango je otišao u nešto romantičnijem pravcu, sa ljubičastim mule sandalama otvorenog vrha, ukrašenim mašnom i tankom niskom potpeticom. Njihova cijena je 35,99 evra.

Upravo je ta pristupačnost jedan od razloga zbog kojih bi sandale sa mašnom mogle da postanu jedan od velikih modnih hitova sezone.

Lako mijenjaju cijeli izgled kombinacije

Sandale sa mašnom dovoljno su upečatljive da podignu sasvim običnu kombinaciju farmerki i bijele majice, ali istovremeno dovoljno elegantne da funkcionišu uz lepršavu haljinu ili večernji autfit. Drugim riječima, nije potrebno mnogo razmišljanja oko ostatka kombinacije. Mašna sama preuzima ulogu glavnog detalja i običnoj ljetnjoj kombinaciji daje romantičniji i doteraniji izgled.