Cipele Melanije Tramp ukrale šou: O njihovom dezenu ne prestaje da se priča

Tartan Manolo Blahnik salonke Melanije Tramp postale su fokus prazničnog stajlinga, dodajući luksuz i šarm elegantnom outfitu sa bijelim kaputom i crvenim rukavicama.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Elegantni bijeli kaput i crvene rukavice činili su osnovu stajlinga, ali su tartan salonke postale glavni modni akcenat.

Manolo Blahnik cipele u kariranom dezenu dodale su retro praznični šarm i potpuno transformisale minimalistički outfit.

Model sa visokom potpeticom, čija se cijena kreće od oko 720 do 980 evra, pokazao je kako luksuzan detalj može da definiše cjelokupan izgled.

U prazničnom ambijentu, uz kočiju, zelene dekoracije i svečarsku atmosferu, pažnju je privukao stajling Melanije Tramp, dame koja je poznata po svedenom, ali luksuznom modnom izrazu. Na prvi pogled, dominirao je kaput u mliječno bijeloj nijansi – dugačak, čistih linija, sa širokim rukavima i pojasom koji naglašava struk. Silueta je djelovala sofisticirano, gotovo arhitektonski, dok su duge crvene rukavice dodale notu dramatike i vizuelni most ka prazničnoj paleti.

Ipak, onaj detalj koji je postao centralni element modnog utiska bile su – salonke u kariranom tartan dezenu. Sa visokom, elegantno oblikovanom potpeticom i klasičnim špicem, ovaj model je unio dinamiku, teksturu i retro britanski šarm u cjelinu koja je inače minimalistička. Kombinacija boja – crvena, teget, bijela i žuta, učinila je da obuća djeluje kao stilizovana reinterpretacija prazničnog motiva, ali na suptilan, luksuzan način.

Ove cipele potpisuje Manolo Blahnik, jedan od najprestižnijih dizajnera obuće na svijetu, a njihova cijena se kreće oko oko 720–980 evra, u zavisnosti od tržišta i kolekcije.

Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj izbor pokazuje kako jedan aksesoar može promijeniti čitanje cijelog stajlinga - od klasičnog i mirnog, ka upečatljivom, svečanom i medijski zanimljivom. Tartan salonke tako postaju idealan praznični akcenat za sve koji žele eleganciju, ali bez šljokica, kiča ili klasičnih crvenih tonova.

(Lepa i srećna/Mondo)