"Melanija se obukla kao uskršnje jaje": Internet u svađi, koje je boje pojas gospođe Tramp na večeri sa Kejt Midlton?

Melanija Tramp je opet uspjela da bude u centru modne pažnje - ovog puta na svečanoj državnoj večeri u dvorcu Vindzor. Na večeri sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom i Kejt Midlton, pojavila se u dugoj, elegantnoj haljini bez ramena u nijansama koje su izazvale pravu pometnju na društvenim mrežama.

Na nekim fotografijama, haljina izgleda intenzivno žuto, dok na drugim djeluje nežno - puter-žuta. A pojas? Tu tek počinje rasprava: da li je bebi pink, lila, pastelno ljubičast ili nešto sasvim četvrto?

Prema izvoru bliskom prvoj dami, haljina je djelo modne kuće "Karolina Herera", a boje su precizno definisane kao "puter-žuta" sa pojasom u nijansi "uskršnje ljubičaste".

Modni stručnjaci objašnjavaju da su razlike u prikazu boja najvjerovatnije rezultat bliceva, osvjetljenja i foto-obrade. Stilistkinja iz Njujorka, Liz Tejč, ističe:

"Fotografi često podešavaju zasićenost i kontrast, pa vjerujem da je haljina na nekim slikama izgledala smjelije nego što zaista jeste." Pogledajte kako Melanijina haljina i pojas "mijenjaju boju"!

Dok su neki pohvalili Melanijin izbor kao optimističan i svjež, drugi su kritikovali kombinaciju žute haljine, ljubičastog pojasa i smaragdnih minđuša kao "previše konfliktnih tačaka" koje odvlače pažnju od same osobe.

Stilistkinja Samanta Braun komentarisala je: "Haljina bez ramena jeste hrabar izbor, ali uz pojas i minđuše, sve djeluje pomalo prenatrpano. Trebalo bi da gledamo nju, a ne da se pitamo koje je boje haljina".

Kritičari na internetu su nemilosrdni: "obukla se u boje uskršnjih jaja", "koliko je samo Kejt elegantna u poređenju s njom".

Ovo nije prvi put da Melanija izaziva raspravu svojim modnim izborima. Tokom prethodne državne večere u Velikoj Britaniji 2018. godine, nosila je blijedožutu haljinu sa plašt-rukavima, koja je takođe izazvala podijeljena mišljenja.

Još jedan nezaboravan trenutak bio je na inauguraciji njenog supruga, kada je nosila tamnoplavi šešir širokog oboda. Internet je i tada brujao od komentara, a mnogi su se šalili da je šešir bio toliko veliki da je spriječio njen poljubac sa predsjednikom Trampom.

Tokom nove posjete zvaničnom Londonu, Melanija je ponovo nosila ogroman šešir, ovog puta u ljubičastoj vuni, sa potpisom modne kuće "Kristijan Dior". Komentari ne prestaju. "Kejt izgleda predivno. Melanija izgleda smiješno", saglasni su mnogi.

Bez obzira na kritike, jedno je sigurno - Melanija zna kako da privuče pažnju. Njeni modni izbori nikada nisu slučajni, a haljina koja menja boje na fotografijama samo je još jedan dokaz da se o njoj uvijek priča.

