logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Melanija se obukla kao uskršnje jaje": Internet u svađi, koje je boje pojas gospođe Tramp na večeri sa Kejt Midlton?

"Melanija se obukla kao uskršnje jaje": Internet u svađi, koje je boje pojas gospođe Tramp na večeri sa Kejt Midlton?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Koje je boje haljina Melanije Tramp na svečanoj večeri sa Kejt Midlton i kraljem Čarlsom? A koje je boje pojas? Ovo svi pitaju od jutros na internetu...

svađa na internetu oko melanijinog pojasa Izvor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Melanija Tramp je opet uspjela da bude u centru modne pažnje - ovog puta na svečanoj državnoj večeri u dvorcu Vindzor. Na večeri sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom i Kejt Midlton, pojavila se u dugoj, elegantnoj haljini bez ramena u nijansama koje su izazvale pravu pometnju na društvenim mrežama.

Na nekim fotografijama, haljina izgleda intenzivno žuto, dok na drugim djeluje nežno - puter-žuta. A pojas? Tu tek počinje rasprava: da li je bebi pink, lila, pastelno ljubičast ili nešto sasvim četvrto?

Možda će vas zanimati

Prema izvoru bliskom prvoj dami, haljina je djelo modne kuće "Karolina Herera", a boje su precizno definisane kao "puter-žuta" sa pojasom u nijansi "uskršnje ljubičaste". 

Izvor: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Modni stručnjaci objašnjavaju da su razlike u prikazu boja najvjerovatnije rezultat bliceva, osvjetljenja i foto-obrade. Stilistkinja iz Njujorka, Liz Tejč, ističe:

"Fotografi često podešavaju zasićenost i kontrast, pa vjerujem da je haljina na nekim slikama izgledala smjelije nego što zaista jeste." Pogledajte kako Melanijina haljina i pojas "mijenjaju boju"!

Izvor: Phil Noble/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvor: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Dok su neki pohvalili Melanijin izbor kao optimističan i svjež, drugi su kritikovali kombinaciju žute haljine, ljubičastog pojasa i smaragdnih minđuša kao "previše konfliktnih tačaka" koje odvlače pažnju od same osobe.

Izvor: Anna Moneymaker / AFP / Profimedia


Stilistkinja Samanta Braun komentarisala je: "Haljina bez ramena jeste hrabar izbor, ali uz pojas i minđuše, sve djeluje pomalo prenatrpano. Trebalo bi da gledamo nju, a ne da se pitamo koje je boje haljina".

Kritičari na internetu su nemilosrdni: "obukla se u boje uskršnjih jaja", "koliko je samo Kejt elegantna u poređenju s njom".

Izvor: Aaron Chown / Avalon / Profimedia


Ovo nije prvi put da Melanija izaziva raspravu svojim modnim izborima. Tokom prethodne državne večere u Velikoj Britaniji 2018. godine, nosila je blijedožutu haljinu sa plašt-rukavima, koja je takođe izazvala podijeljena mišljenja.

Izvor: Geoff PUGH / AFP / Profimedia

Još jedan nezaboravan trenutak bio je na inauguraciji njenog supruga, kada je nosila tamnoplavi šešir širokog oboda. Internet je i tada brujao od komentara, a mnogi su se šalili da je šešir bio toliko veliki da je spriječio njen poljubac sa predsjednikom Trampom.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom nove posjete zvaničnom Londonu, Melanija je ponovo nosila ogroman šešir, ovog puta u ljubičastoj vuni, sa potpisom modne kuće "Kristijan Dior". Komentari ne prestaju. "Kejt izgleda predivno. Melanija izgleda smiješno", saglasni su mnogi.

Bez obzira na kritike, jedno je sigurno - Melanija zna kako da privuče pažnju. Njeni modni izbori nikada nisu slučajni, a haljina koja menja boje na fotografijama samo je još jedan dokaz da se o njoj uvijek priča. 

BONUS VIDEO:

Pogledajte

05:14
TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA)
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO/Lepa&srećna)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

Melanija Tramp moda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA