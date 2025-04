Kako Melanija topi kilograme? Trampova žena održava liniju i mladoliko lice uz dva važna sastojka

Melanija Tramp dugo praktikuje pažljivo osmišljene navike za vitko tijelo i lijepo lice.

Melanija Tramp, prva dama SAD-a i nekadašnja manekenka, i sa 54 godine izgleda zanosno.

Njena vitka figura i besprijekorna koža privlače pažnju, a ona sama otkriva da iza toga ne stoje rigorozne dijete ni ekstremni treninzi, već pažljivo osmišljene navike.

Melanija nije pobornik intenzivnih treninga, ali je fizička aktivnost važan dio njenog života. U intervjuu za GQ podijelila je da svakodnevno koristi tegove za zglobove, što je suptilan način da poveća potrošnju kalorija. Prema Američkom savjetu za vježbanje, ovakvi dodaci mogu povećati sagorijevanje kalorija za 5 do 15 procenata.

Pored toga, voli pilates, koji joj pomaže da održi tonus mišića i fleksibilnost. Takođe, rado igra tenis, što je još jedan način da ostane u formi bez potrebe za dugotrajnim napornim treninzima.

Melanija ne vjeruje u dijete, ali vodi računa o ishrani jer se tako bolje osjeća i ima više energije. "To nije dijeta, jednostavno volim da jedem zdravo jer se tada osjećam bolje", izjavila je u drugom intervjuu.

Poznato je da svakodnevno konzumira mnogo voća – njen nekadašnji cimer, Metju Atanjan, danas poznati fotograf, otkrio je da je Melanija disciplinovano jela čak sedam porcija voća dnevno dok je bila manekenka.

Kada poželi užinu, ne poseže za nezdravim opcijama. "Nemam neku posebnu grickalicu koju uvijek jedem. Ako bih jela užinu, to bi bilo voće ili malo čokolade, jer mislim da je i to tijelu potrebno", rekla je.

Melanija se brizi o koži posvetila još u mladosti. U jednom intervju je otkrila da joj je hidratacija ključna. "Ujutru volim da osvježim lice tonikom sa vitaminom C, a zatim nanesem kremu sa vitaminima A, C i E. To mi je veoma važno kako bi mi koža ostala hidrirana tokom dana", rekla je.

Njena večernja rutina je podjednako važna: "Nikada ne idem na spavanje prije nego što skinem šminku i pažljivo nanosim noćne kreme ", naglasila je. Još od tinejdžerskih dana izbjegava pretjerano izlaganje suncu, a danas u domu ima i svoj lični spa centar, gdje uživa u manikiru, pedikiru i masažama.

Iako njeguje prirodan izgled, Melanija često nosi punu šminku. Njen dugogodišnji šminker, Nikol Bril, objasnila je da se uvijek vodi time da ne pretjera s naglaskom na usne, jer bi to bilo "previše intenzivno uz njen smokey eye". Takođe, često bira boje ruža u skladu s odjećom, a završni dodir ponekad dodaje svjetlucavim sjajem za usne.

