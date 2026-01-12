Stakla automobila lede se iznutra: Obavezno uradite ovo prije nego što ga ostavite preko noći

Pročitajte zašto se stakla lede iznutra i kako to možete da spriječite.

Izvor: Shutterstock/Jean-Marc RICHARD

Svi znaju dobro poznati scenario - ujutru iz ledene hladnoće uskačete za volan, ali ne možete da krenete jer je mraz prekrio cijelo prednje staklo. Još i nije strašno ako je ledeni sloj sa spoljne strane karoserije. To se relativno lako rješava. Mnogo je gore kada se staklo zaledi iznutra.

Sa unutrašnje strane teže je prići staklu, a nedovoljno očišćen mraz će se tokom vožnje topiti i kasnije kapati po komandnoj tabli. Ipak, i to možete da izbjegnete. Izgleda da će se temperature ispod nule zadržati još neko vrijeme. Upravo zbog toga je korisna nova navika prije nego što izađete iz automobila i ostavite ga ispred kuće preko noći.

Zaleđena stakla iznutra - šta raditi?

Mnogo je gore kada se staklo automobila zaledi iznutra, a ne spolja.

Izvor: Shutterstock/Trygve Finkelsen

Postoji nekoliko jednostavnih i efikasnih metoda koje će vas poštediti struganja stakala iznutra. Ako vas poslije hladne noći dočeka mraz na unutrašnjoj strani stakla, to znači da je nakon završetka vožnje u automobilu ostalo previše vlage. Predlažemo sljedeće korake:

Provjerite stanje kabinskog filtera - istrošen ili previše prljav filter zadržava vlagu u unutrašnjosti automobila, a ona se kasnije taloži na staklima u vidu vodene pare, koja potom mrzne.

- istrošen ili previše prljav filter zadržava vlagu u unutrašnjosti automobila, a ona se kasnije taloži na staklima u vidu vodene pare, koja potom mrzne. Očistite odvodne otvore na karoseriji - kao što im ime kaže, ovi otvori služe za odvođenje vode iz automobila. Kada su zapušeni prljavštinom, ne obavljaju svoju funkciju i stvaraju idealne uslove za razvoj korozije. Ako to još niste uradili, uklonite i lišće koje se skuplja ispod vjetrobrana.

- kao što im ime kaže, ovi otvori služe za odvođenje vode iz automobila. Kada su zapušeni prljavštinom, ne obavljaju svoju funkciju i stvaraju idealne uslove za razvoj korozije. Ako to još niste uradili, uklonite i lišće koje se skuplja ispod vjetrobrana. Operite stakla iznutra - da, nije šala. Masna nečistoća na unutrašnjoj strani stakala olakšava zadržavanje vodene pare, koja se nakon smrzavanja pretvara u tvrdokoran mraz.

- da, nije šala. Masna nečistoća na unutrašnjoj strani stakala olakšava zadržavanje vodene pare, koja se nakon smrzavanja pretvara u tvrdokoran mraz. Zamijenite tekstilne patosnice gumenim - u ovom periodu obuća nam je često mokra, pa vlagu unosimo u automobil. Ona se zadržava u patosnicama, a zimi su gumene prostirke praktičnije, jer se iz njih voda jednostavno može izliti.

- u ovom periodu obuća nam je često mokra, pa vlagu unosimo u automobil. Ona se zadržava u patosnicama, a zimi su gumene prostirke praktičnije, jer se iz njih voda jednostavno može izliti. Kupite upijač vlage - ako prethodni savjeti ne pomognu, potrebno je drugo rješenje. Ovakav dodatak pomaže u regulaciji vlažnosti u kabini. Upijač vlage možete da napravite i sami. Dovoljno je da uzmete čarapu i napunite je pirinčem.

Priznaćete, ovo je jeftino i jednostavno. Ipak, bez obzira na sve navedeno, važno je da steknete jednu naviku. Nakon završetka vožnje, sjetite se da provjetrite automobil. Izjednačavanje temperature u kabini sa spoljašnjom (ili bar njihovo približavanje) spriječiće prekomerno zamagljivanje i smrzavanje stakala.

(MONDO)