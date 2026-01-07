Stižu automobili koji mogu da razmišljaju: Prekretnica za autonomnu vožnju, Mercedes prvi ugrađuje sistem

Nvidia je predstavila Alpamayo - AI sistem koji ne samo da vidi put, već razmišlja i objašnjava odluke.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Proizvođači godinama obećavaju vozila koja mogu sama da voze, ali prije nego što se to desi, Nvidia smatra da je neophodno da automobili zapravo počnu da razmišljaju. Zato je Jensen Huang, direktor Nvidia-e, upravo predstavio novi sistem vještačke inteligencije pod nazivom Alpamayo.

Sistem posmatra put i koristi rezonovanje kako bi razumio ono što vidi. Nvidia ovo čak naziva "ChatGPT trenutkom" za mašine koje se kreću u stvarnom svijetu. Umjesto da slijepo prati pravila, softver uči da vozi kroz logiku i razumijevanje situacije.

Ništa manje važno - tehnologija neće biti ekskluzivna, već dostupna svim proizvođačima automobila. Prvi koji će je koristiti biće Mercedes-Benz CLA.

Dosadašnji sistemi autonomne vožnje bili su dobri u prepoznavanju znakova i drugih vozila, ali su često griješili u nepredvidivim situacijama. Ti trenuci, poput radnika koji maše kroz crveno svjetlo ili odsjaja sunca na mokrom kolovozu, često zbunjuju računare. Međutim, Alpamayo koristi "tok misli" - posmatra video, planira putanju i objašnjava zašto je donio određenu odluku (na primjer, zašto se pomjerio u drugu traku).

Huang ističe da je sposobnost rešavanja rijetkih i složenih situacija ključna prednost sistema. Nvidia zato objavljuje osnovne parametre modela na platformi Hugging Face, zajedno sa alatom za simulaciju AlpaSim i više od 1.700 sati video snimaka realnih saobraćajnih situacija. Cilj kompanije je da postane svojevrsni operativni sistem za auto-industriju.

Izvor: NVIDIA

Mercedes-Benz CLA biće prvo serijsko vozilo sa kompletnim Nvidia sistemom. U SAD stiže u prvom kvartalu 2026. godine, u Evropu u drugom kvartalu, dok će Azija morati da sačeka do kraja godine.

Za vozače, sistem nosi naziv MB.DRIVE ASSIST PRO. On povezuje navigaciju i asistenciju u vožnji, ali je i dalje riječ o Level 2+ sistemu, što znači da vozač mora stalno da prati dešavanja. Sistem podržava takozvano kooperativno upravljanje, pa se ne isključuje ako vozač interveniše volanom.

CLA je opremljen sa 30 senzora, uključujući kamere, radare i ultrazvučne senzore. Sve podatke obrađuje Nvidia Vera Rubin platforma sa šest čipova, nasljednik Blackwell arhitekture.

Velika prednost sistema je transparentnost. Pošto Alpamayo objašnjava svoje odluke, regulatori mogu da vide zašto je sistem reagovao na određeni način. To olakšava bezbjednosne provjere i omogućava manjim proizvođačima da koriste gotova Nvidia rješenja.

Mercedes ovim želi da isporuči ono što Tesla godinama obećava sa Full Self-Driving paketom, koji je takođe Level 2 sistem. Ako sve bude teklo po planu, pametni automobili koji razmišljaju postaće realan proizvod već početkom 2026. godine.