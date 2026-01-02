Važni savjeti za vožnju u zimskim uslovima: Ovo bi svaki vozač trebalo da zna

Na snijegu i ledu ključni su strpljenje, prilagođena vožnja i tehnički spremno vozilo, sa zimskim gumama i kompletnom opremom, kako bi vožnja bila bezbjedna.

Izvor: trendobjects/Shutterstock

Hladno, zimsko vrijeme donosi klizave puteve i promjenljive podloge, zbog kojih i kratka vožnja može biti zahtijevna i potencijalno opasna. Sada je pravo vrijeme da se podsjete osnovna pravila bezbjedne vožnje.

Prije svega, automobil mora biti spreman. Zakonska je obaveza, ali i stvar zdravog razuma, da se vozilo potpuno očisti od snijega i leda prije polaska. To se ne odnosi samo na vjetrobransko staklo, već i na bočna stakla, svjetla, retrovizore i krov.

Snijeg koji pada sa krova tokom vožnje može ugroziti druge učesnike u saobraćaju ili blokirati vidljivost vozača. Loša vidljivost takođe direktno utiče na vrijeme reakcije u kritičnim situacijama. Strugač za led i četka za snijeg jednostavno moraju biti spremni zimi.

Adaptacija je ključna na putu. Brzina treba da bude manja, a rastojanje do vozila ispred treba da bude znatno veće nego obično. Na snijegu i ledu, zaustavni put može biti višestruko duži nego na suvom asfaltu.

Vožnja u višem stepenu prenosa i pri nižim obrtajima pomaže točkovima da održe prianjanje, a kod automobila sa manuelnim mjenjačem često je korisno krenuti u drugom stepenu prenosa kada je površina izuzetno klizava.

Dobra je ideja povremeno, kada uslovi dozvoljavaju i nema drugih vozila u blizini, napraviti kratak i lagan test kočenja. Ovo vam daje osjećaj koliko put zaista "drži". Upravljanje mora biti mirno, bez naglih pokreta.

Ako vozilo počne da proklizava, nagle reakcije obično samo pogoršavaju situaciju. U takvim trenucima važno je ostati smiren, čvrsto pritisnuti kočnicu i pustiti sisteme poput ABS-a i ESP-a da urade svoj dio posla, uz blage korekcije volanom.

Poseban oprez je potreban kada su temperature oko nule. Tada se uslovi na putu mogu mijenjati iz minuta u minut, od vlažnog asfalta do nevidljivog leda, takozvanog crnog leda. U slučaju ledene kiše ili potpuno zaleđenih puteva, najbolja odluka je često najjednostavnija, ostaviti automobil parkiran i sačekati da zimska služba uradi svoje, piše Jutarnji.hr.

Zima ne mora biti neprijatelj vožnje, ali zahtijeva drugačiji pristup. Strpljenje, prilagođavanje i tehničko stanje vozila su najvažniji saveznici kada snijeg i led ponovo zavladaju putevima.

I naravno, kompletna zimska oprema, tj. zimske gume na svim točkovima, idealno sa lancima u prtljažniku za kada "baš postane teško".

(Kamatica/MONDO)