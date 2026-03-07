Šta ljudi pokušavaju da prikriju bijesom? Muškarci najčešće tako maskiraju ove emocije

Bijes se javlja kao maska - a za dobru komunikaciju važno je da prepoznate prava osjećanja čovjeka.

Muškarci često kanališu emocije u bijes, što može izgledati kao muškija i društveno prihvatljivija emocija.

Bijes često prikriva skrivene emocije, a njihovo prepoznavanje može dovesti do otvorenije, intimnije komunikacije.

Da li ste se ikada zapitali zašto muškarci češće biraju bijes umjesto tuge ili straha da bi pokazali svoje emocije? Ispostavlja se da se iza ove "maske" često kriju strahovi, nesigurnosti i želja da se kontroliše situacija. Razumijevanje svega toga može transformisati vašu vezu u iskrenu i blisku.

U našoj kulturi, muškarci se vaspitavaju da ne pokazuju slabost. Od detinjstva im se govori: "Ne plači, budi hrabar“, i to formira poseban emocionalni kod - bijes postaje jedina "društveno prihvatljiva“ emocija, piše Psychology Today.

Da li ste ikada primijetili da ako pitate muškarca kako se osjeća, sve što dobijete je iznenađen pogled, ali kada se naljutite, on je odmah otvoren? To ne znači da muškarci ne osjećaju radost, tugu ili strah. Ali im samo bijes omogućava da se ne osjećaju ranjivo.

Dok se žene često uče da drže svoj bijes u sebi, muškarci ga obično pokazuju spolja. Bijes im pomaže da kontrolišu situaciju, sopstvene emocije, pa čak i emocije svoje partnerke. On postaje neka vrsta "alata za preživljavanje" u svijetu gdje se pokazivanje slabosti smatra neprihvatljivim.

Šta se krije iza maske bijesa?

U praksi, to izgleda ovako: bijes često krije druga, manje "prihvatljiva“ osjećanja, poput straha, ljubomore ili nesigurnosti.

Na primjer:

Ljubomora zbog vremena koje partnerka provodi sa prijateljima može prikriti strah da ih više cijeni od svog muža.

Bijes zbog kašnjenja sa posla ili rada od kuće može prikriti zavist ili strah od manjeg uspjeha.

Stalna kritika od partnerke koja izaziva bijes može biti manifestacija straha da se ne udovolji voljenoj osobi.

Nezadovoljstvo činjenicom da su djeca uvijek na prvom mjestu često krije strah od gubitka intimnosti sa partnerom.

Prepoznavanje ovih skrivenih strahova je prvi korak ka istinski intimnoj komunikaciji. Razgovor o svojim strahovima i sumnjama sa partnerom nije lak, ponekad je zastrašujući, ali je nagrada mnogo veća - intimnost, međusobno razumijevanje i iskrenost.

Bes sam po sebi nije problem. Postaje problem samo kada se ne prepozna ili ne koristi kao sredstvo kontrole, umjesto kao signal da nešto važno zahtijeva pažnju.

Muškarci koji nauče da vide svoje strahove ispod bijesa ne samo da će steći bolji kontakt sa sobom, već i iskreniji i topliji odnos sa partnerkom. Ponekad prava hrabrost nije zadržavanje suza ili ljutnja, već dijeljenje svojih strahova i slabosti, jer intimnost počinje tamo gdje se bijes završava.