Kinetičke pločice osvajaju svijet: Tehnologija koja koristi ljudski hod za napajanje LED rasvjete

Prvi zakon termodinamike, inspirisao je razvoj inovativnih tehnologija poput kinetičkih pločica koje pretvaraju mehaničku energiju koraka u električnu energiju.

Izvor: Youtube screenshot/ CNBC International Live

Prvi zakon termodinamike u svojoj suštini jeste princip očuvanja energije: koji tvrdi da se toplotna energija dovedena sistemu (Q) troši na povećanje njegove unutrašnje energije (Delta U) i na izvršeni rad sistema (W) prema okolini Q=ΔU+W.

Konačan zaključak je da se energija ne može stvoriti ni uništiti, već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi.

Vođen znanjem o prvom zakonu termodinamike i željom da uradi nešto dobro za našu planetu, Lorens Kembal-Kuk je 2009. godine, pokrenuo firmu Pavegen Systems i stvorio nešto što je u tom trenutku delovalo kao naučna fantastika: kinetičke pločice dimenzija 45x60cm, sposobne da genetišu električnu energiju sa svakim korakom.

Kako mehanička energija koraka može da se pretvori u električnu energiju?

Gornja površina pločica prekrivena je od reciklirane gume, dok se u uglovima nalazi "sistem pritiska" koji maksimalno koristi efikasnost hvatanja i elektromagnetnog generatora. Ukoliko bilo ko pređe preko njih, površina se spušta, a vertikalno kretanje se istog momenta pretvara u rotacionu energiju. Krajnji ishod: ona se transformiše u električnu energiju.

Dva koraka mogu da proizvedu dovoljno energije da koja bi nakon skladištenja, napajala LED sijalicu u trajanju od jednog minuta. S obzirom da su ove pločice dizajnirane za mjesta na kojima prolazi veliki broj ljudi: aerodromi, metro stanice i tržni centri, one proizvedu dovoljno energije da se dopuni mobilni telefon.

Sadašnjost i planovi za budućnost

Trenutno, pločice proizvode energiju u skoro 40 zemalja širom svijeta, na preko 100 projekata. Jedan od najpoznatijih je aerodrom Zajed u Abu Dabiju, gdje pločice povezuju dva terminala.

Međutim, kreator ideje Lorens Kembal-Kuk, nema namjeru da se zadrži samo na ovome. Njegova firma ima dugoročni plan da se stvori pametni urbani ekosistem u kom kinetička energija ima glavnu ulogu.

Pločice bi u tom slučaju napajale uličnu rasvjetu, instalacije na događajima ili možda čak i sisteme za navodnjavanje bašta, a neiskorišćena energija bi se skladištila u baterijama.

Za sada, ovom cilju na put stoji činjenica da je cijena pločica izuzetno visoka: 350 dolara po komadu. Njen idejni tvorac se nada da će se ova situacija promijeniti u budućnosti, kao i da će njegov proizvod popločavati hodnike škola ili bolnica.

Izvor: NG