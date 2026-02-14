logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Inverter klima ili norveški radijator: Šta je jeftinije za grijanje i kolika je razlika u potrošnji struje?

Inverter klima ili norveški radijator: Šta je jeftinije za grijanje i kolika je razlika u potrošnji struje?

Izvor mondo.rs
0

Sve više domaćinstava traži način da smanji račune za struju tokom zime, a najčešća dilema je izbor između inverter klime i norveškog radijatora.

Inverter klima ili norveški radijator šta manje troši Izvor: Shutterstock.com/ rafa jodar

Sve više domaćinstava traži način da smanji račune za struju tokom zime, a dilema se često svodi na izbor između inverter klime i norveškog radijatora. Iako oba uređaja koriste električnu energiju, razlike u potrošnji i komforu su velike.

Kako rade?

Norveški radijator pretvara struju direktno u toplotu, bez dodatne efikasnosti - 1 kWh struje daje 1 kWh toplote. Inverter klima radi kao toplotna pumpa i iz spoljnog vazduha preuzima toplotu, pa od 1 kWh struje dobija 3-4 kWh toplote.

Kolika je razlika u potrošnji?

U stanu od oko 40 m², inverter klima u prosjeku troši tri do četiri puta manje struje za isti nivo grejanja u odnosu na norveški radijator. To se direktno vidi na mjesečnom računu.

Komfor i upotreba

Pored potrošnje, važan faktor je i subjektivni osjećaj toplote. Norveški radijatori griju uglavnom prostor u svojoj neposrednoj blizini. Toplota se širi sporije, a u većim prostorijama često dolazi do neujednačene temperature - toplije je blizu radijatora, a hladnije u ostatku prostorije.

Inverter klima, zahvaljujući ventilatoru i stalnoj regulaciji snage, omogućava ravnomerniju raspodelu toplote, stabilniju temperaturu bez naglih oscilacija i brže zagrevanje prostora Međutim, neki korisnici zameraju klimi strujanje vazduha i blagu buku, dok je norveški radijator gotovo nečujan.

(Telegraf Biz/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

grijanje klima radijator struja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA