Inverter klima ili norveški radijator: Šta je jeftinije za grijanje i kolika je razlika u potrošnji struje?

Sve više domaćinstava traži način da smanji račune za struju tokom zime, a najčešća dilema je izbor između inverter klime i norveškog radijatora.

Izvor: Shutterstock.com/ rafa jodar

Sve više domaćinstava traži način da smanji račune za struju tokom zime, a dilema se često svodi na izbor između inverter klime i norveškog radijatora. Iako oba uređaja koriste električnu energiju, razlike u potrošnji i komforu su velike.

Kako rade?

Norveški radijator pretvara struju direktno u toplotu, bez dodatne efikasnosti - 1 kWh struje daje 1 kWh toplote. Inverter klima radi kao toplotna pumpa i iz spoljnog vazduha preuzima toplotu, pa od 1 kWh struje dobija 3-4 kWh toplote.

Kolika je razlika u potrošnji?

U stanu od oko 40 m², inverter klima u prosjeku troši tri do četiri puta manje struje za isti nivo grejanja u odnosu na norveški radijator. To se direktno vidi na mjesečnom računu.

Komfor i upotreba

Pored potrošnje, važan faktor je i subjektivni osjećaj toplote. Norveški radijatori griju uglavnom prostor u svojoj neposrednoj blizini. Toplota se širi sporije, a u većim prostorijama često dolazi do neujednačene temperature - toplije je blizu radijatora, a hladnije u ostatku prostorije.

Inverter klima, zahvaljujući ventilatoru i stalnoj regulaciji snage, omogućava ravnomerniju raspodelu toplote, stabilniju temperaturu bez naglih oscilacija i brže zagrevanje prostora Međutim, neki korisnici zameraju klimi strujanje vazduha i blagu buku, dok je norveški radijator gotovo nečujan.

(Telegraf Biz/Mondo)